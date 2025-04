Recessão pode ser possível resultado das tarifas de Trump, diz CEO do JPMorgan

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase & Co, afirmou, em entrevista à Fox News, que uma recessão nos Estados Unidos é um “resultado provável” devido às tensões comerciais causadas pelas tarifas impostas por Donald Trump.

Embora reconheça que ninguém deseja uma recessão, o líder do maior banco dos EUA espera que, caso ela aconteça, seja de curta duração.

Para Dimon, uma resolução rápida para as questões tarifárias e comerciais seria fundamental para a economia.

No entanto, ele destacou que, embora ainda não tenha observado um aumento significativo nos índices de inadimplência, espera que esses números cresçam com o tempo.

“Não tivemos uma desaceleração ou uma recessão real há tanto tempo — a covid-19 foi tão breve que nem a incluo nesse cálculo — que, se as taxas de juros subirem um pouco e a inflação se mantiver alta, além de haver um alargamento dos spreads de crédito, o que vai acontecer, veremos mais problemas de crédito do que as pessoas viram em muito tempo", afirmou o CEO.

Na carta anual aos acionistas, divulgada na segunda-feira, Dimon reforçou a importância de uma solução rápida para as incertezas causadas pelas tarifas. Ele alertou que os efeitos negativos dessa instabilidade tendem a se acumular ao longo do tempo, tornando-se difíceis de reverter.

"Alguns dos efeitos negativos aumentam cumulativamente ao longo do tempo" , escreveu Dimon, destacando os danos que a incerteza pode causar.

A resposta dos mercados aos anúncios de Trump foi imediata, com uma queda acentuada, e alguns economistas preveem uma recessão nos EUA ainda este ano.

Trump anunciou a aplicação das maiores tarifas em um século, incluindo uma taxa de 10% para todos os exportadores para os Estados Unidos, além de tarifas adicionais sobre vários outros países com barreiras elevadas para produtos americanos.

Dimon também abordou as mudanças no sentimento empresarial, que já demonstram uma desaceleração.

“As empresas provavelmente reduzirão seus gastos” , afirmou o CEO, que comentou ainda sobre as medidas adotadas pelo JPMorgan. A instituição implementou restrições no quadro de funcionários, mas sem recorrer a demissões. “Não estamos obrigando ninguém a cortar, chamo isso de 'fazer sua corrida e comer seu espinafre'”, disse Dimon.

O impacto das tarifas também é evidente no setor financeiro, com o JPMorgan perdendo "alguns" negócios de emissão de títulos devido à incerteza das tarifas, com empresas preferindo bancos locais.

Dimon advertiu que o tumulto comercial não deve durar muito, pois está causando danos acumulativos, incluindo uma crescente hostilidade contra os Estados Unidos. “É preciso resolver a questão rapidamente para evitar mais prejuízos” , afirmou.

Dimon reconheceu que, embora a volatilidade beneficie os negócios de negociação dos bancos, ela prejudica as atividades nos mercados de capitais. Empresas têm adiado emissões de ações e dívidas, além de fusões e aquisições.

As ofertas públicas iniciais estão sendo canceladas, e algumas negociações no mercado de alto rendimento também estão sendo adiadas. "Isso só retarda tudo e essa é a parte negativa dos mercados voláteis" , concluiu Dimon.