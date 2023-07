Receita da Heineken cresce 10% no 1º semestre com mais venda da 'verdinha' e preços mais altos

A receita da Heineken cresceu na faixa de 10% no Brasil na primeira metade do ano, puxada por preços mais altos que do restante do setor e pela venda dee rótulos premium, em especial sua marca Heineken.

"Nosso portfólio de cerveja superou o mercado, com os portfólios premium e mainstream crescendo em um dígito alto (algo em torno de 8% a 9%) e médio (algo em torno de 5%), respectivamente", diz a empresa em seu relatório de resultado. As vendas dos rótulos mais baratos, como Kaiser e Schin, continuaram em queda de cerca de 10%.

Por aqui, a plataforma digital B2B (venda para bares, restaurantes e varejo) ajudou a impulsionar o resultado, com mais de 150 mil clientes ativos, um avanço de 46% maior do que ano passado.

O avanço no Brasil, porém, foi insuficiente para anular as quedas no México e nos Estados Unidos, o que levou os volumes na região das Américas a cair 1,5%. A receita cresceu 8,6%, mas o lucro ficou 1,8% menor.

Globalmente, a receita somou 14,52 bilhões de euros, 7,7% a mais do que um ano antes enquanto o lucro caiu 8,6%, para 1,16 bilhão de euros.

Nesta semana, a AB InBev e sua controlada Ambev divulgam seus números do segundo trimestre no quinta-feira, 3 de agosto. Analistas do mercado veem a queda dos custos, com o recuo do preço do alumínio, ajudando as vendas.