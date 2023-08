Receita da Bolsa de Hong Kong no 1º semestre de 2023 alcança o segundo maior nível histórico

O mercado de ações Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (“HKEx”) anunciou nesta quarta-feira, 16, seu relatório de resultados parciais para 2023. A receita da HKEx para o primeiro semestre do ano foram de US$ 1.5 bilhão, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro atribuível aos acionistas foi de US$ 900 milhões, um aumento de 31% em relação ao ano anterior.

De acordo com o relatório, a receita e outros ganhos e lucros da HKEx no primeiro semestre deste ano foram os segundos maiores de todos os tempos, perdendo apenas para o recorde do primeiro semestre de 2021, demonstrando seu forte desempenho em um cenário de incerteza macroeconômica global e fraqueza do mercado internacional.

Durante o primeiro semestre do ano, o volume de negócios do mercado à vista de Hong Kong e a atividade de oferta pública inicial (“IPO”) foram afetados pelo frágil crescimento do mercado global. O volume de negócios médio diário do mercado de títulos de Hong Kong durante o período foi de US$ 16,5 bilhões, uma queda de 16% em relação ao ano anterior. No entanto, o mercado de ETFs (Exchange Traded Funds) continuou a ter um desempenho forte, com um volume de negócios médio diário de US$ 1,71 bilhão, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.

Apesar do fraco desempenho do mercado global de IPOs, o mercado de IPOs de Hong Kong teve um desempenho relativamente bom, com 33 emissores listados no primeiro semestre do ano, levantando um total de recursos de US$ 2,6 bilhões, e o mercado de IPOs da HKEx continuou a ser inundado com pedidos de listagem, com 104 pedidos sendo processados em 30 de junho de 2023.

De acordo com o relatório, o desempenho da conexão Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock continuou a ser forte, com o volume de negócios no sentido sul e norte aumentando em comparação com o mesmo período de 2022, enquanto a inclusão de ETFs na conexão de Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock impulsionou ainda mais o impulso do programa de conectividade. O volume de negócios do link de títulos do norte cresceu de forma constante no primeiro semestre do ano, com um volume de negócios médio diário de US$ 5,7 bilhões, um aumento de 25% em relação ao ano anterior.

A presidente da HKEx, Laura M Cha, observou no relatório que, apesar do ambiente frágil do mercado, a HKEx teve um primeiro semestre forte, com os negócios do Grupo continuando a demonstrar resiliência e impacto, especialmente porque o Grupo fez progressos significativos em várias iniciativas estratégicas importantes e permaneceu totalmente focado na realização de sua visão de “construir um mercado líder para o futuro”.