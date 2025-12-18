Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Realizou no fato: ETF de maconha cai 20% após liberação de Trump

Índice havia subido 12% com rumor de ordem executiva que reclassifica a cannabis e agora despenca com confirmação

Ações de cannabis: desempenho mistos após reclassificação ser confirmada (pcess609/Getty Images)

Ações de cannabis: desempenho mistos após reclassificação ser confirmada (pcess609/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17h30.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 18, uma ordem executiva que orienta as agências federais a reclassificarem a maconha, flexibilizando restrições de longa data sobre a droga e marcando a mudança mais significativa na política de cannabis do país em mais de meio século, segundo informações da CNBC.

A ordem executiva, uma vez finalizada pela Administração de Combate às Drogas (DEA), reclassifica a substância para a Classe III, um nível menos restritivo e equivalente ao de alguns analgésicos de uso controlado, como esteroides e Tylenol com codeína, retirando a maconha do grupo mais severo de controle, hoje compartilhado com drogas como heroína e LSD.

A mudança abre espaço para regras tributárias mais favoráveis, novos investimentos e a ampliação do setor, além de facilitar pesquisas e reduzir barreiras regulatórias para empresas de cannabis, embora não signifique legalização federal.

As ações de empresas de cannabis que já haviam registrado fortes ganhos na última sexta-feira, 12, após relatos sobre a medida, apresentavam desempenhos mistos. A empresa Tilray Brands subia 3,14%, enquanto a canadense Canopy Growth disparou mais de 6%. A Innovative Industrial Properties, por outro lado, recuava quase 3%. Por outro lado, o fundo de índice (ETF) Amplify Seymour Cannabis (CNBS), que havia subido mais de 19% nos rumores, recuava 12,4%.

Para analistas, a decisão pode marcar um ponto de inflexão para empresas que vêm enfrentando dificuldades desde que abriram o capital há cerca de sete anos. As ações da Tilray, por exemplo, acumulavam queda de 9,21% em 2025. O ETF CNBS segue caminhando para o quinto ano consecutivo de perdas.

A mudança para a Classe III não legaliza a substância nacionalmente, mas representa o gesto regulatório mais significativo em décadaa e, para o mercado, voltou a acender a expectativa de um novo ciclo de expansão no setor.

Programa piloto

Na quinta-feira, o Centro de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS), comandado pelo Dr. Mehmet Oz, deve anunciar um programa piloto com início previsto para abril que permitirá a alguns idosos atendidos pelo Medicare receber gratuitamente produtos de CBD (canabidiol) mediante recomendação médica.

Segundo integrantes da Casa Branca ouvidos pela CNBC, os itens deverão cumprir todas as normas locais e estaduais de qualidade e segurança, ser adquiridos de fornecedores legalmente autorizados e passar por testes independentes para comprovação dos níveis de CBD e da ausência de contaminantes.

Acompanhe tudo sobre:MaconhacannabisEstados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Invest

Empresa de Trump entra em negócio de fusão nuclear: ação dispara 40%

Ouro bate US$ 4.400 pela primeira vez no mercado internacional

Empresas devem pagar segunda parcela do 13° salário nesta sexta-feira, 19

13º salário: por que a 2ª parcela é menor? Benefício deve ser pago até sexta

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin pode despencar ainda mais e chegar a US$ 10 mil, diz analista da Bloomberg

Um conteúdo SBT News

Moraes pede que PGR se manifeste sobre laudo da PF de tornozeleira de Bolsonaro

Inteligência Artificial

Google responde atualizações da OpenAI com lançamento do Gemini 3 Flash

Mundo

Exclusivo: Assinatura do acordo UE-Mercosul será adiada para janeiro