REAG Investimentos estreia na Bolsa após IPO reverso 

A REAG Investimentos estreou no Novo Mercado da B3 marcando sua entrada no mercado acionário por meio de um IPO reverso.

A operação consistiu na aquisição da GetNinjas e na transformação desta em uma nova companhia listada, consolidando a REAG como a única gestora independente híbrida na bolsa. As ações da empresa são negociadas sob o ticker “REAG3” e o nome de pregão “REAGINVEST”.

Com essa reestruturação, a REAG Capital, controladora da REAG Investimentos, realizou um aumento de capital que pode chegar a R$ 793 milhões, com a emissão de até 134 milhões de novas ações.

Os recursos visam fortalecer áreas estratégicas, como Asset Management, Wealth Management e Growth & Ventures, além de dar suporte à expansão das atividades operacionais e à modernização tecnológica.

Reestruturação e expansão estratégica

O processo de transformação teve início com o acionamento do mecanismo de “poison pill” na B3 e foi concluído com uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) em 2024, que garantiu o controle da GetNinjas pela REAG.

Atualmente, a REAG administra mais de R$ 220 bilhões em recursos, sendo R$ 20 bilhões em Asset Management e R$ 20 bilhões em Wealth Management. A nova empresa listada conta com quase 600 fundos ativos, posicionando-se como a nona maior gestora no ranking geral da Anbima e líder entre as independentes.

O segmento de Asset Management foi fortalecido pela incorporação de gestoras como Quasar Asset Management e Empírica Investimentos, ampliando a atuação em crédito estruturado e fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).

Já no Wealth Management, a integração de gestoras como Rapier, Quadrante e Hieron Patrimônio Familiar trouxe novos talentos e expertise para a equipe, agora liderada por profissionais renomados, como Robert van Dijk, que assumiu o cargo de CEO da nova empresa listada.