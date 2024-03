Reação ao Copom, decisão do BoE, queda de juros na Suíça e balanços: 4 assuntos que movem o mercado

As bolsas sobem nesta quinta-feira, 21, dando continuidade ao tom positivo instaurado após a decisão de juros do Federal Reserve (Fed). O Fomc, comitê de política monetária do Fed, manteve a taxa de juro estável entre 5,25% e 5,5%, como esperado. O fator principal foi o relatório trimestral de projeções de diretores do Fed, que passaram a prever juros mais altos para 2025 e 2026. Mas, no mercado, investidores interpretaram o documento pela ótica do copo meio cheio. Afinal, temia-se que o Fed cortasse a projeção de três para dois cortes de juros neste ano, o que não ocorreu.

"O Fed ainda está inclinado a cortar as taxas para um nível mais neutro, mas precisa de ver os dados que sustentem isso e ainda não chegámos lá", afirma o banco ING em nota.

Reação ao Copom

No mercado brasileiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central confirmou o esperado corte de 0,50 ponto percentual (p.p.), levando a Selic para 10,75%. Só que o comunicado da decisão veio com uma mudança relevante. O trecho sobre a manutenção do ritmo de cortes foi alterado do plural para o singular. Na prática, isso significa que o Copom garante ao menos mais um corte de 0,5 p.p. e deixa a porta aberta para uma eventual redução do ritmo.

A alteração pode não ser tão bem recebida pelo mercado, uma vez que parte significativa do mercado esperava por uma política de juros mais branda. Por outro lado, há a percepção de que a demora mais longa que se previa para o início dos cortes de juros nos Estados Unidos estaria atrapalhando o ímpeto menos contracionista do BC brasileiro.

Suíça corta juros

Em semana recheada de decisões de política monetária, o banco central da Suíça foi o primeiro dos desenvolvidos a promover um corte de juros, com queda de 0,25 p.p. para 1,5%. A decisão pegou de surpresa o mercado, que esperava pela manutenção dos juros no patamar anterior. Bolsas da Europa operam em firme alta nesta manhã.

Bank of England

Ainda nesta quinta, às 9h, será a vez do Bank of England (BoE) apresentar sua decisão de política monetária. A expectativa é de que o banco central britânico mantenha seu juro estável em 5,25%.

Balanços do dia com Sabesp e Cemig

Investidores terão mais um dia de agenda de balanços, com os resultados da Sabesp, Cemig, Espaçolaser, Even e Melnick previstos para hoje. O mercado também irá reagir aos números do quarto trimestre divulgados na véspera pela Vivara, Locaweb e Positivo.