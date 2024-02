Reação ao Bradesco, SmartFit e Snap em queda livre: 3 assuntos que movem o mercado

A temporada de resultados do quarto trimestre continuam permeando as negociações nas bolsas de valores nesta quarta-feira, 7. No mercado internacional, a grande expectativa é para os números de Uber, Disney e da chinesa Alibaba.

Snap desaba 30%

Na última noite, o resultado da Snap, dona da rede social Snapchat, apresentou seu resultado, que não foi bem aceito pelo mercado. A companhia apresentou prejuízo líquido de US$ 248 milhões no quarto trimestre. A companhia ainda informou que deverá demitir 10% de seus empregados, mesmo após ter reduzido em 20% sua força de trabalho no ano passado, o que levantou suspeitas sobre a necessidade de corte de gastos da empresa. As ações da Snap desabam 30% no pré-mercado americano.

Queda de lucro no Bradesco

No Brasil, investidores deverão reagir ao resultado do Bradesco (BBDC4), divulgado nesta manhã. O lucro líquido do banco foi de R$ 2,8 bilhões no quarto trimestre, 80% acima do registrado no mesmo período de 2022, quando a antecipação das provisões do evento Americanas impactou o balanço. O resultado, no entanto, foi 37,7% mais baixo que o apresentado no trimestre anterior. O Bradesco, que, na avaliação do mercado está na pior fase em relação a seus pares, terminou o ano com um lucro 21% mais baixo que em 2022.

Smart Fit quer acelerar abertura de academias

A Smar Fit (SMFT3) anunciou que pretende abrir entre 240 a 260 academias neste ano, sendo 80% próprias. No ano passado, foram abertas 215. A companhia encerrou 2023 com 1.438 academias, sendo 1.144 próprias. "A decisão de acelerar o ritmo de expansão se ancora na consistência dos retornos obtidos pelas academias abertas nos últimos três anos e no cenário favorável de oportunidades imobiliárias, reflexo dos sólidos e longevos relacionamentos com os principais desenvolvedores do setor imobiliário da região, somados a um extenso know-how no processo de abertura e operação de academias", afirmou a Smart Fit em fato relevante.