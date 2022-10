Reação à vitória de Lula no 2º turno, Petrobras e Sabesp em foco e o que o mais move o mercado

ETFs que representam a bolsa brasileira no exterior sinalizam um pregão de fortes perdas na B3 nesta segunda-feira, 31. O EWZ, negociado nos Estados Unidos, desaba mais de 5% no pré-mercado, com investidores reagindo negativamente ao resultado das eleições.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu a corrida presidencial com 50,9% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição, ainda não reconheceu a vitória publicamente. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse já ter falado com ambos os candidatos sobre o resultado das eleições.

A reação negativa de curto prazo já era esperada em caso de vitória de Lula, dado a maior aversão de investidores à candidatura do petista. Com o resultado definido, as atenções do mercado devem se voltar para os planos fiscais de Lula, que ainda não deu detalhes e tampouco anunciou quem estará à frente da Economia de seu governo.

Estatais em foco

O mercado também inicia esta semana com grandes preocupações sobre o futuro das estatais com Lula. A Petrobras, que pode ter sua política de preços revista, é a que mais sofre nesta manhã. Os papéis da petrolífera desabam cerca de 10% no pré-mercado, indicando uma forte desvalorização nesta segunda.

Além das incertezas sobre a companhia, a desvalorização representa o desmonte de apostas sobre uma eventual privatização da companhia em um segundo mandato de Bolsonaro.

O cenário deve ser justamente o oposto para a Sabesp, com a vitória do candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo do estado de São Paulo.

Caminhoneiros

No radar de investidores ainda estão paralizações em rodovias orquestradas por caminhoneiros bolsonaristas. Além da Dutra, que liga o Rio de Janeiro e São Paulo, rodovias do estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais tiveram trechos paralizados, segundo levantamento do jornal Estado de S. Paulo.

Agenda de balanços

Mesmo com toda agitação no cenário político, a temporada de balanços do terceiro trimestre segue firme. São previstos para esta noite os resultados da Irani, PetroRio e RaiaDrogasil e Intelbras.

Mercado internacional

No exterior, as bolsas operam ainda sem uma direção definida, tendo no horizonte a decisão do Federal Reserve prevista para esta quarta-feira, 2. A expectativa é que se confirme mais uma alta de juro de 0,75 ponto percentual, a quarta consecutiva.

Na Europa, investidores digerem dados mais fortes que o esperado para a inflação de outubro. O Índice de Preço ao Consumidor da Zona do Euro, divulgado nesta manhã, saiu acima do esperado, acelerando de 9,9% para 10,6% no acumulado de 12 meses. O consenso era de ata para 10,2%.

