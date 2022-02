Reação à Vale, sanções à Rússia, IGP-M e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam de forma mista nesta sexta-feira, 25, com os principais índices da Europa em alta e futuros americanos em queda. A piora de Wall Street ocorre após a recuperação da última tarde, quando as bolsas de Nova York viraram para alta e fecharam em tom positivo. A reação teve início com a declaração do presidente Joe Biden sobre adoção de sanções sobre a Rússia, mas sem enviar tropas à Ucrânia.

Restrições ao financiamento das operações russas têm sido o principal foco das sanções americanas. Após anunciar a proibição de títulos da Rússia nos mercados dos Estados Unidos e Europa, Biden quer isolar as principais instituições financeiras do país.

O mercado europeu, que já estava fechado no início da retomada de Wall Street, recupera parte das últimas perdas nesta sexta. Possíveis desdobramentos da crise no Leste Europeu, porém, seguem no centro das preocupações, voltando a pressionar o mercado americano. Índices futuros dos Estados Unidos caem cerca de 1% nesta manhã.

O petróleo, ainda que negociado em alta, segue distante do patamar de 105 dólares batido na véspera. O petróleo brent com vencimento em abril arrefeceu para 100 dólares o barril, enquanto o contrato com vencimento em maio é negociado abaixo de 96 dólares.

O menor ímpeto no mercado de petróleo pode arrefecer a procura por ações do setor. Parte da reação teve início já na quinta-feira, 24, com as ações da Petrobras (PETR3/PETR3) e PetroRio (PRIO3) fechando em queda.

Vale

As atenções, nesta sexta, devem estar em outra commodity: o minério de ferro. Isso porque investidores irão repercutir o resultado da Vale (VALE3), divulgado na última noite. A reação pode ser determinante para a direção do Ibovespa, já que a empresa tem o maior peso do índice, com quase 16%.

A Vale registrou lucro líquido aos acionistas de 5,427 bilhões de dólares no quarto trimestre contra 739 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. A receita ficou em 13,105 bilhões de dólares. A mineradora ainda anunciou pagamento de 3,5 bilhões de dólares em dividendos, representando 3,7018 reais por ação.

Em resultado, a Vale informou que as perspectivas para 2022 “para o minério de ferro continuam positivas, dada a recuperação da economia global impulsionada pelo progresso da vacinação e pelos impactos menos prejudiciais das novas variantes, levando à uma maior abertura das economias”.

Balanços

Neste pregão, investidores ainda deve reagir aos balanços do Burger King Brasil (BKBR3), JHSF (JHSF3), Randon (RAPT4), Americanas (AMER3), Sanepar (SAPR4) e Hypera (HYPE3) – todos divulgados na noite de quinta.

Agenda do dia

O IGP-M de janeiro será o principal dado econômico a ser divulgado no Brasil nesta sexta. A expectativa é de que o indicador de inflação da FGV fique em 1,86% ante 1,82% do mês anterior. Nos Estados Unidos, economistas aguardam os números de pedidos de bens duráveis de janeiro.