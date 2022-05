Reabertura na China, feriado nos EUA, IGP-M e o que mais move o mercado

O apetite ao risco impera no mercado internacional na manhã desta segunda-feira, 30, após sinais de reabertura em grandes cidades da China. Shoppings centers voltaram a ser abertos neste fim de semana em Pequim e, segundo a Reuters, a planta da Tesla em Xangai já está operando com 70% da capacidade.

Bolsas da Ásia e Europa reagem positivamente aos sinais de retomada da segunda maior economia do mundo. Mas as dos Estados Unidos ficarão fora da festa, devido ao feriado nacional em homenagem aos militares que morreram em conflito. Os índices futuros, no entanto, seguem operando -- e o movimento é de alta de mais de 1%.

A volta da China também impacta o mercado de commodities. O minério de ferro saltou mais de 3% em Dalian, de acordo com a Reuters, enquanto o petróleo brent com vencimento em julho é negociado em alta, acima de US$ 120.

Além da expectativa de maior demanda chinesa, segue no radar dos investidores as discussões sobre possíveis sanções da União Europeia ao petróleo russo. O tema foi debatido neste fim de semana, mas não houve acordo. Representantes do bloco voltarão a se reunir nesta segunda.

O bom humor internacional com a China tende a ser ainda mais positivo para o mercado brasileiro, que vem de três semanas de alta e iniciará esta segunda com o dólar a R$ 4,74. No exterior, a moeda americana é negociada em queda contra divisas fortes, mas segue sem uma direção definida frente as emergentes.

Por aqui, investidores também estarão atentos ao IGP-M de maio, índice de inflação medido pela FGV e que serve de referência para uma série de contratos, como imobiliários. O consenso da Bloomberg é de que a o IGP-M tenha ficado em 0,50% no mês.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.