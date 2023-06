RD Station, da Totvs (TOTS3), adquire software de vendas Exact Sales por R$ 51 milhões

RD Staion, líder em soluções de tecnologia para marketing digital e vendas para pequenas e médias empresas, anunciou nesta segunda-feria, 5, a aquisição total do software de vendas Exact Sales por RS 51 milhões. Nos últimos meses, a empresa com 45 mil clientes, que pertencente ao grupo Totvs (TOTS3), tem expandido seu portfólio com outras aquisições, como a Tallos, além de parcerias com a Shopify e a Lexos, com foco no mercado de e-commerce.

O contrato também prevê o pagamento de preço de compra complementar, sujeito ao atingimento de metas estabelecidas à companhia relativas aos exercícios de 2024 e 2025.

“Nosso principal objetivo é avançar na construção do maior ecossistema de soluções no universo de marketing e vendas, otimizando os processos de ponta a ponta e aumentando o resultado das empresas. A Exact é uma referência na sua categoria, inclusive na frente de educação deste mercado, o que tem um grande valor para nós, por isso essa sinergia potencializa a entrega final que conseguimos proporcionar aos nossos clientes e parceiros”, diz Juliano Tubino, CEO da RD Station.

A Exact Sales foi fundada em 2015 e atualmente possui mais de 15.000 usuários. A empresa, oferece soluções de prospecção e qualificação de potenciais clientes, atendendo tanto startups, quanto grandes players de seus respectivos mercados. Seu principal objetivo é melhorar os índices de conversão das equipes de vendas, reduzindo ciclos totais de negociação, bem como o Custo de Aquisição de Clientes (CAC).

“Essa já é uma parceria que temos há muito tempo. Hoje mais de um terço dos nossos clientes utilizam produtos das duas empresas e configuram uma base de sucesso em nosso portfólio. Então, essa conexão já é testada e aprovada pelo mercado, e a partir de agora vai gerar ainda mais frutos com muitas novidades tecnológicas que já estamos preparando a partir das sinergias encontradas. Estamos animados com tudo que iremos realizar juntos”, diz Theo Orosco, CEO da Exact Sales.