RAV4 só com motor híbrido: Toyota redefine SUV mais vendido dos EUA a partir de 2026

A montadora japonesa Toyota anunciou que o RAV4, o modelo SUV mais vendido dos Estados Unidos, será oferecido exclusivamente em versões híbridas e híbridas plug-in a partir do modelo 2026.

A mudança marca a primeira vez que o utilitário deixa de ter uma opção com somente motor a combustão tradicional.

O novo RAV4 terá um motor 2.5 litros de quatro cilindros. Ele usará tecnologias híbridas. As tecnologias juntam baterias e motores elétricos. Assim, aumentam o desempenho e diminuem o consumo.

O modelo será lançado ainda este ano nas concessionárias americanas.

A decisão da Toyota vem em um momento em que a adoção de carros 100% elétricos tem sido mais lenta do que o esperado. As montadoras estão investindo em híbridos. Isso ajuda a cumprir metas de eficiência energética e a atender a demanda dos consumidores.

Segundo a Toyota, os veículos eletrificados — que incluem híbridos, híbridos plug-in e modelos totalmente elétricos — representaram 43,1% das vendas da marca nos EUA em 2024, que totalizaram 2,3 milhões de unidades. No caso do RAV4, cerca de metade das vendas no ano passado foram de versões híbridas, que cresceram 29,3%. Já os modelos híbridos plug-in subiram 19,3%.

“A demanda pelo híbrido é clara”, disse David Christ, chefe da marca Toyota na América do Norte, ao justificar a decisão. Atualmente, sete veículos da marca são vendidos apenas com motorização híbrida, incluindo Prius, Camry, Sequoia e Sienna. O RAV4 será o oitavo da lista.

As mudanças no RAV4 fazem parte de uma reestilização completa que inclui atualizações no design interno e externo, além de melhorias de desempenho e tecnologia. Os preços ainda não foram divulgados, mas atualmente a versão híbrida parte de US$ 33.700, ante US$ 30.645 da versão a combustão.

Em 2024, o RAV4 bateu recorde de vendas com quase 475,2 mil unidades, superando até mesmo a picape Ford F-150 em alguns rankings.

Apesar da produção do RAV4 ocorrer em uma fábrica no Kentucky, a maior parte dos modelos vendidos nos EUA é fabricada no Canadá. Os híbridos plug-in, por sua vez, são importados do Japão — o que pode ser um desafio diante das tarifas de 25% impostas pelo presidente Donald Trump sobre veículos e autopeças importados.

Segundo a Toyota, 84,3% dos RAV4 vendidos nos EUA são importados. A empresa já estuda ampliar a produção local, mas ainda não divulgou planos concretos. “Vamos precisar de múltiplas fábricas para atender à demanda”, afirmou Mark Templin, COO da Toyota na América do Norte.