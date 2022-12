Randon (RAPT4) compra empresa de serviços digitais por R$ 23,2 milhões

A holding de transportes Randon (RAPT4) anunciou nesta sexta-feira, 16, a compra de 51% da empresa de serviços digitais DBServer por R$ 23,2 milhões. O valor ainda poderá ser ajustado até a data do fechamento seguindo as premissas do contrato.

A aquisição do controle da DBServer visa "ampliar o portfólio de soluções digitais e acelerar o processo de digitalização" das empresas da Randon.

Criada no Rio Grande do Sul, a DB atua no desenvolvimento e criação de produtos digitais para empresas, além de fornecer consultorias para a transformação digital.

Na Randon, a DB atuou no desenvolvimento e sustentanção de seu sistema integrado de gestão empresarial (ERP), que entrou em produção ainda em 2008.

Entre os clientes da DB ainda estão Renner, Dell, Sicredi e Zaffari.