Raízen encerra parceria com mexicana Femsa e está fora do Oxxo

Rede mexicana de mercados Oxxo tem passado por rápida expansão no Brasil (Divulgação/Divulgação)
Editor de Invest
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09h14.
A Raízen (RAIZ4) encerrou a parceria com a mexicana Femsa, principal engarrafadora da Coca-Cola no mundo, que operava a rede Oxxo, de varejo de conveniência. A saída do negócio faz parte da estratégia da companhia de simplificação de portfólio.
Com isso, a Femsa passará a operar, sozinha, os 611 mercados de proximidade do Oxxo e um Centro de Distribuição dedicado à rede, localizado em Cajamar, na Grande São Paulo.
A Raízen, por sua vez, ficará responsável pelas 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café, integradas à rede de postos Shell.
Desde 2019, o Oxxo e as lojas de conveniência da Shell eram geridos pelo Grupo Nós, resultado da joint venture entre Raízen e Femsa.
"Como parte do acordo, o Grupo Nós continuará a prestar serviços de suprimentos e logística relacionados ao portfólio de produtos atualmente disponibilizado pelo seu CD, dentro de sua área de cobertura, para as lojas Shell Select e Shell Café", explicou a Raízen, no comunicado ao mercado.
A Femsa, por sua vez, assume as dívidas e caixa disponíveis do Grupo Nós.
A dissolução da join venture ainda depende de aprovação do Cade.