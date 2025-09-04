Raízen encerra parceria com mexicana Femsa e está fora do Oxxo

A Raízen (RAIZ4) encerrou a parceria com a mexicana Femsa, principal engarrafadora da Coca-Cola no mundo, que operava a rede Oxxo, de varejo de conveniência. A saída do negócio faz parte da estratégia da companhia de simplificação de portfólio.

Com isso, a Femsa passará a operar, sozinha, os 611 mercados de proximidade do Oxxo e um Centro de Distribuição dedicado à rede, localizado em Cajamar, na Grande São Paulo.

A Raízen, por sua vez, ficará responsável pelas 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café, integradas à rede de postos Shell.

Desde 2019, o Oxxo e as lojas de conveniência da Shell eram geridos pelo Grupo Nós, resultado da joint venture entre Raízen e Femsa.

"Como parte do acordo, o Grupo Nós continuará a prestar serviços de suprimentos e logística relacionados ao portfólio de produtos atualmente disponibilizado pelo seu CD, dentro de sua área de cobertura, para as lojas Shell Select e Shell Café", explicou a Raízen, no comunicado ao mercado.

A Femsa, por sua vez, assume as dívidas e caixa disponíveis do Grupo Nós.

A dissolução da join venture ainda depende de aprovação do Cade.