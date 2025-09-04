Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Raízen encerra parceria com mexicana Femsa e está fora do Oxxo

Rede de varejo de proximidade tem 611 lojas em São Paulo, que passarão a ser operadas somente pela Femsa

Rede mexicana de mercados Oxxo tem passado por rápida expansão no Brasil (Divulgação/Divulgação)

Rede mexicana de mercados Oxxo tem passado por rápida expansão no Brasil (Divulgação/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09h14.

A Raízen (RAIZ4) encerrou a parceria com a mexicana Femsa, principal engarrafadora da Coca-Cola no mundo, que operava a rede Oxxo, de varejo de conveniência. A saída do negócio faz parte da estratégia da companhia de simplificação de portfólio.

Com isso, a Femsa passará a operar, sozinha, os 611 mercados de proximidade do Oxxo e um Centro de Distribuição dedicado à rede, localizado em Cajamar, na Grande São Paulo.

A Raízen, por sua vez, ficará responsável pelas 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café, integradas à rede de postos Shell.

Desde 2019, o Oxxo e as lojas de conveniência da Shell eram geridos pelo Grupo Nós, resultado da joint venture entre Raízen e Femsa.

"Como parte do acordo, o Grupo Nós continuará a prestar serviços de suprimentos e logística relacionados ao portfólio de produtos atualmente disponibilizado pelo seu CD, dentro de sua área de cobertura, para as lojas Shell Select e Shell Café", explicou a Raízen, no comunicado ao mercado.

A Femsa, por sua vez, assume as dívidas e caixa disponíveis do Grupo Nós.

A dissolução da join venture ainda depende de aprovação do Cade.

Acompanhe tudo sobre:FemsaRaízenJoint-ventures

Mais de Invest

Coelho Diniz no GPA: Assembleia para eleger novo conselho tem data marcada

Crescimento do setor de IA pode resultar em acordo de US$ 100 bilhões, diz Barclays

Petrobras confirma emissão de US$ 2 bilhões em títulos globais

Dados de emprego ADP nos EUA e balança comercial do Brasil: o que move os mercados

Mais na Exame

Mundo

Antes de tragédia, Elevador da Glória já descarrilou em Lisboa anos antes por 'anomalia técnica'

Casual

A trajetória de Daniela Valadão, diretora-geral da Pandora, nas pistas de corrida

Mercados

Coelho Diniz no GPA: Assembleia para eleger novo conselho tem data marcada

Brasil

Projeto do Sistema Nacional de Educação avança na Câmara e segue para sanção presidencial