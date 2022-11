Queremos marcar presença na América Latina, diz vice-presidente do Web Summit

Diretamente de Portugal para acompanhar um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, a EXAME conversou com Artur Pereira, vice-presidente e country manager do Web Summit 2022, que acontece em Lisboa.

Este ano o evento teve mais de 71 mil inscritos e atingiu sua capacidade máxima em tempo recorde. Pereira conta que, apesar do mercado de tecnologia atravessar um período de desaceleração, ele vê otimismo nas empresas. “Estão otimistas. Se não estivessem não marcavam presença com tanta força aqui em Lisboa. Acho que são ajustes que por vezes são necessários de fazer, uma situação de que tudo é repensado, mas o trajeto claramente é para voltar a recuperar”, afirma.

A essência do evento passa por apontar tendências e falar muito sobre o futuro. Justamente por isso Pereira destaca que o evento coloca no palco muitos fundadores de empresas que ainda não são conhecidas. “Acho que daqui uns anos vamos ouvir falar deles e pensar 'que interessante, alguns anos atrás ouvi essa pessoa falar e agora já está a caminho de ser a nova Microsoft, o novo Google”, comenta.

O executivo também falou sobre a expectativa para a próxima edição do evento, o Web Summit Rio, que acontece de 1º a 4 de maio no Brasil e inaugura o evento no país.

Aliás, o país representa a terceira maior delegação no evento na capital portuguesa, atrás apenas de Reino Unido e Alemanha. Pereira afirma que a organização está bastante entusiasmada com a presença no Rio. “É uma cidade lindíssima, um ecossistema fantástico. O Brasil é um país extraordinário nessa matéria, 21 unicórnios no Brasil, o maior da América Latina. Realmente podemos fazer muita coisa bonita acontecer, trazer uma visibilidade importante para o Brasil e para a cidade do Rio de Janeiro. E queremos marcar presença nesse mercado tão importante que é a América Latina nos próximos anos, e mostrar ao mundo tantas coisas bonitas que acontecem ali e que o mundo ainda não está a par.”

