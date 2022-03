Quer fazer renda extra online? Empresa abre oportunidade de R$ 11 mil

Com a alta da gasolina, inflação e desemprego, nosso dinheiro compra cada vez menos coisas e parece que o salário não dá para comprar mais nada. Nesse cenário, a renda extra pode deixar de ser uma ajudinha e se tornar a salvação de muitas famílias.

Nos últimos anos, muitos recorrem ao Uber, iFood, 99 ou outros aplicativos que possibilitam uma renda extra rápida, embora os ganhos sejam bastante limitados.

Segundo dados do IBGE, no fim do ano passado o Brasil bateu o recorde de 25,9 milhões de pessoas trabalhando por conta própria. Além disso, a renda média do trabalhador bateu outro recorde, dessa vez negativo: atingiu o valor de R$ 2.447, menor número desde 2012, quando se iniciou a série, se corrigidos os valores.

Em contrapartida, os preços estão aumentando tanto que alguns supermercados já começaram a tratar a carne como um item de luxo e estão restringindo o acesso aos consumidores.

Conheça essa oportunidade gratuitamente: renda extra com pagamento médio de R$ 11 mil

Foi pensando nisso que uma das principais empresas de investimento do mercado financeiro abriu uma oportunidade de renda extra totalmente home office, que não exige experiência na área nem formação superior.

Os trabalhadores que fazem essa renda extra também possuem flexibilidade de horários. Na verdade, a função exige pouquíssimas horas do dia, por isso é uma boa alternativa para quem já tem um emprego e deseja aumentar a renda mensal de forma online.

Historicamente, os ganhos desses trabalhadores podem chegar a R$ 11 mil por mês. Mas que fique claro: não se trata de um emprego CLT, em que seu pagamento está garantido: é uma oportunidade para ganhar de acordo com os resultados que você entrega.

As inscrições podem ser feitas através deste link.

Os colaboradores dessa empresa têm seus ganhos 100% atrelados ao seu desempenho. Por isso, o ganho de R$ 11 mil por mês é apenas uma estimativa otimista. Há aqueles que ganham R$ 2 mil ou R$ 3 mil por mês, enquanto os mais dedicados podem chegar a mais de R$ 20 mil.

Com um pagamento desses, o preço da carne ou da gasolina com certeza não será mais um problema.

O mais importante é a baixa barreira de entrada para obter essa renda extra: o trabalho não exige nenhuma formação e pode ser feito totalmente online.

QUERO ME INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO

Qual é o trabalho?

A função exercida nessa renda extra online é operar no mercado financeiro.

Caso você não tenha nenhum conhecimento na área (como é o caso da maioria das pessoas que começam na empresa), não se preocupe. A companhia fornece um treinamento completo, do zero até o avançado.

Mais de 50 mil pessoas já passaram por esse treinamento e se qualificaram para ocupar a função nessa ou em qualquer outra empresa do segmento. Ou seja, você estará seguro de que está aprendendo com um dos melhores métodos possíveis.

É "pegadinha"? Por que a empresa paga tanto?

Aliás, em um cenário de 12 milhões de desempregados, você tem maiores chances de garantir seu emprego se conseguir fazer algo que pouca gente faz.

E acredite: a falta de mão de obra qualificada neste segmento do mercado financeiro é absurda. Por isso que os salários para trabalhadores iniciantes são tão altos.

As pessoas que sabem exercer essa função são disputadas a tapa pelas empresas, que são obrigadas a elevar os salários para segurar os funcionários. Daqui a algum tempo, esse poderá ser o seu caso.

Além disso, não estamos falando de um salário fixo, registrado em carteira. Ele é variável e depende do seu desempenho. Portanto, profissionais de altos resultados acabam levando os contracheques mais generosos.

Como participar do processo seletivo?

Se você ficou interessado, é só clicar neste link ou no botão abaixo e fazer sua inscrição gratuitamente.

No próximo dia 29/3, a presidente da empresa vai fazer uma transmissão online contando em detalhes como funciona o processo seletivo dessa renda extra.

A participação será gratuita e pode representar uma grande mudança na sua vida financeira. Não fique de fora.

QUERO ME INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Atom