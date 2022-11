Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Veja as seleções com mais chance de vencer

A Copa do Mundo vai começar neste domingo, 20, mas a discussão de quem será o campeão tem ganhado força mesmo antes de a bola rolar. Na tentativa de prever quem irá levantar a taça, analistas quantitativos da XP traçaram as probabilidades com base em uma série de dados estatísticos, como desempenho das equipes em partidas anteriores e rankings da Fifa e Elo.

O Brasil vai ganhar a Copa?

Pelas projeções da XP, o Brasil é que o país com maior probabilidade de vencer a Copa do Mundo, mas apenas se chegar na final. A chance de a Seleção ir à finalíssima, no entanto, não é a das mais altas, de apenas 15,4%, devido ao caminho relativamente mais desafiador que o previsto para outras equipes.

O Brasil sequer está entre as cinco seleções favoritas para ir à final, tendo à frente Holanda (18,8% de chance), Argentina (18,4%), França (17,4%), Bélgica (16,7%) e Inglaterra (15,7%). Já a final mais provável é entre França e Argentina, com maior chance (de 55%) para os hermanos serem campeões. Mas se o Brasil chegar à final, segundo a XP, os canarinhos entram com favoritismo contra qualquer seleção. Se finalista, o Brasil terá 63% de levar o hexa.

Qual deve ser o caminho do Brasil até a final?

O Brasil também tem a maior chance de chegar às quartas de final, com 59,3% de chance. Caso não consiga, será a primeira vez desde 1990, que a seleção não passa das oitavas de final. Já a Bélgica, que eliminou o Brasil na última Copa, tem 51,6% de ir às quartas de final e 33,6% de ir à semi -- maior que a probabilidade do Brasil de ir à mesma fase, de 29,8%.

A boa notícia é que, pelas probabilidades da XP, Brasil e Bélgica não deverão se enfrentar neste ano, pelo menos, até a final.

O mais provável é que o Brasil enfrente o Uruguai nas oitavas, com alta probabilidade de passar. Mas o grande desafio, segundo a XP, será justamente as quartas de final -- fase que, desde 2002, o Brasil só passou quando jogou em casa, em 2014. A maior chance é de que a Seleção enfrente a Espanha nessa fase. A Espanha, por sinal, tem maior chance de ir à semi, com probabilidade de 30,6% contra 29,8% do Brasil.

Supondo que o Brasil passe de fase, a maior chance é de que o adversário na semi-final seja a Holanda. Já a final mais provável, tendo o Brasil em uma das pontas, seria contra a França, rememorando a (triste) final de 1998.

Fase de grupos sem surpresas

Segundo as projeções da XP, não deve haver grandes surpresas na fase de grupos, com o Brasil passando em primeiro colocado, com a Suíça em segundo do grupo.

Holanda, Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Brasil e Portugal também devem passar em primeiro em seus respectivos grupos. Devem ficar na segunda posição de seus grupos Senegal, Estados Unidos, México, Dinamarca, Alemanha, Croácia e Urugai. As maiores disputas pela segunda colocação devem ser entre Senegal e Equador, no grupo A, e entre Estados Unidos e País de Gales, no grupo B.