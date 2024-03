Quem foi a 'Bruxa de Wall Street', que se tornou a mulher mais rica do mundo

Muito antes dos megainvestidores serem vistos como gurus e distribuírem conselhos a aspirantes a milionários, uma mulher já havia feito milhões comprando títulos da Guerra Civil norte-americana, ações de ferrovias e minas. O nome dela é Hetty Green – e não se assuste se ouvir a chamarem de "Bruxa de Wall Street".

Nascida em 1834, Green foi uma herdeira da indústria baleeira que consolidou sua fortuna com investimentos e também com empréstimos hipotecários —nunca cobrando juros excessivos, mas também não hesitando em executar a hipoteca se não estivesse recebendo pagamentos. Sempre com dinheiro em caixa, ela chegou a emprestar dinheiro para a cidade de Nova York.

Além disso, foi mãe e inconformada, com disposição feroz para desafiar o lugar das mulheres na sociedade de sua época. Green supostamente sacou uma arma contra seu rival, o magnata ferroviário Collis Potter Huntington, depois que ele ameaçou seu filho Ned em uma disputa no Texas. "Até agora, Huntington, você lidou com Hetty Green, a mulher de negócios. Agora, você está lutando contra Hetty Green, a mãe", ela teria dito. "Toque em um fio de cabelo da cabeça de Ned, e eu colocarei uma bala em seu coração."

Segundo reportagem da Fortune, Green fez uma fortuna (e alguns inimigos) ao aderir a princípios disciplinados de investimento que se tornaram comuns hoje em dia. No entanto, ela é principalmente lembrada por ser pão-dura e por escolher repetidamente usar o mesmo vestido preto e véu mais tarde na vida, algo que a levou a receber apelidos não tão elogiosos como "a maior avarenta do mundo" e "a Bruxa de Wall Street". Mas ela tinha a admiração de pessoas como John Pierpont Morgan, o financista americano que fundou o JPMorgan Chase.

A americana Hetty Green, já considerada a mulher mais rica do mundo. (PA Images/Getty Images)

Quando Green morreu em julho de 1916, como o New York Times colocou em seu obituário, ela era "geralmente considerada a mulher mais rica do mundo", tendo acumulado uma fortuna de US$ 200 milhões, ou quase US$ 6 bilhões hoje. Como Charles Slack, que escreveu um livro sobre Green intitulado Hetty: The Genius and Madness of America’s First Female Tycoon, disse em uma entrevista à publicação norte-americana Fortune: "Ela teve a coragem de viver como escolheu". Ela só seguia convenções que "pareciam corretas e úteis para ela, fria e calmamente ignorando todas as outras", acrescentou ele.

Avarenta?

Green tornou-se a contadora da sua família, que tinha uma frota baleeira, aos 13 anos. Após frequentar uma rigorosa escola interna, Hetty passou a ajudar seu pai com seus negócios na cidade de Nova York quando ele vendeu sua empresa baleeira.

Quando o pai de Green morreu em 1865, ela herdou cerca de US$ 5,9 milhões, ou cerca de US$ 95 milhões hoje. O problema é que $5 milhões desse dinheiro estavam trancados em um fundo que só lhe dava direitos sobre sua renda. Mesmo assim, Green começou a comprar ações com o que tinha, realizando pesquisas detalhadas sobre empresas para encontrar aquelas com o melhor "valor" dentro do mercado. Ela sempre buscava por "ações subvalorizadas" e "se preocupava muito menos com para onde o mercado estava indo", segundo Slack, seu biógrafo.

As estratégias de investimento de Green se assemelhavam às que Graham descreveu em seu livro de 1949, Investidor Inteligente, que se tornou uma bíblia para muitos na comunidade de "investimento em valor". Fazer sua lição de casa, procurar por empresas de qualidade, evitar ações de momento supervalorizadas, todas essas eram princípios de Hetty Green que Graham só detalharia décadas depois. Ela também sempre evitava o uso de alavancagem ao investir, por exemplo, algo que Warren Buffett recomendou ao longo de sua carreira.

No entanto, a cobertura midiática enfatizava seus traços mais excêntricos. Jornais afirmavam que ela vivia em apartamentos caindo aos pedaços; usava vestidos baratos até que se rasgassem nas costuras; e evitava usar água quente para economizar dinheiro—tudo isso enquanto era milionária. "Uma das histórias persistentes é que seu filho Ned teve que ter a perna amputada porque ela era muito pão-dura para tratá-la", disse Slack.

Mas o biógrafo explicou que essa história realmente não é verdadeira. Green fez o que pôde para tratar a perna de seu filho, apesar de sua desconfiança por médicos—ela também odiava políticos, advogados e jornalistas. "Ela amava seu filho e tentou vários remédios ao longo dos anos", disse Slack. "Não foi essa espécie de conto cruel que ouvimos."

A própria Hetty argumentava que era vítima de má imprensa. "Eu não sou uma mulher dura, mas porque eu não tenho um secretário para anunciar todo ato gentil que eu realizo, eu sou chamada de fechada e mesquinha", ela disse uma vez aos repórteres, acrescentando que: "Eu sou uma Quaker, e estou tentando viver de acordo com os princípios da fé. É por isso que me visto de forma simples e vivo tranquilamente. Nenhum outro tipo de vida me agradaria.