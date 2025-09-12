Quem ficará com o império Armani? Testamento revela três possíveis herdeiros

O estilista Giorgio Armani, que morreu na semana passada aos 91 anos, nomeou os grupos de luxo LVMH, Luxottica e L’Oréal como compradores preferenciais de seu império de moda, segundo documento revelado nesta sexta-feira, 12.

O testamento manuscrito, redigido em abril, determina que os herdeiros vendam inicialmente 15% do grupo italiano a um dos três grupos. Em até cinco anos, uma fatia adicional entre 30% e 54,9% deverá ser negociada com o mesmo comprador.

Caso a venda não seja concluída, a orientação é levar a empresa ao mercado por meio de uma abertura de capital.

Testamento de Armani

O grupo Armani, controlado integralmente pelo estilista até sua morte, reúne marcas como Emporio Armani, Armani Exchange e Armani Privé, além de hotéis, restaurantes e uma linha de beleza lucrativa.

Desde 1988, a L’Oréal tem um contrato de licenciamento para perfumes da marca, incluindo o Acqua di Giò, enquanto a EssilorLuxottica produz e distribui a linha de óculos.

O documento também abre espaço, sem especificar, para outros parceiros comerciais da grife como potenciais compradores.

Em 2023, em entrevista ao Financial Times, Armani havia dito que queria evitar a venda para conglomerados franceses, embora reconhecesse que a identidade da companhia estava diretamente ligada a ele e mudaria após sua morte.

Os herdeiros de Armani incluem o parceiro e braço direito Leo Dell’Orco, que ficará com 30% das ações e 40% dos direitos de voto, além de sobrinhas e um sobrinho que já atuam no grupo, e sua irmã Rosanna.