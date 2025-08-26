Quem é o novo CEO da Americanas? Troca de liderança faz parte de plano estratégico da varejista

A Americanas (AMER3) anunciou a eleição de Fernando Dias Soares como novo CEO da companhia, cargo que assumirá no dia 1 de outubro de 2025. Leonardo Coelho, que ocupava o cargo desde fevereiro de 2023, passará a integrar o Comitê Financeiro da empresa.

Em recuperação judicial desde janeiro de 2023, a mudança faz parte da reestruturação da Americanas. A varejista informou que Soares dará continuidade ao plano estratégico com foco em crescimento, baseado em produtividade e rentabilidade, para atender todos os stakeholders.

“Desde sua chegada, Leonardo Coelho foi fundamental no processo de recuperação judicial e gestão da crise, sempre atento ao propósito da Companhia de proporcionar a melhor experiência para seus milhões de clientes e seus milhares de fornecedores e colaboradores”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Americanas, Eduardo Saggioro.

Fernando Dias Soares entrou para a Americanas em setembro de 2024 como vice-presidente de operações. Antes disso, foi CEO da Domino's Pizza no Brasil, onde liderou uma reestruturação estratégica. Soares também tem passagens pela AB InBev, onde atuou como presidente da divisão de bebidas não alcoólicas no Brasil e gerenciou operações na Colômbia, Peru e México.

O novo CEO da Americanas é formado em administração de empresas, com pós-graduação pela FGV e MBA pelo INSEAD, na França.