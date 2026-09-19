Quem é Howard Buffett, filho de Warren que já foi agricultor, fotógrafo e até xerife

Agricultor, fotógrafo, conservacionista e filantropo, Howard Graham Buffett construiu uma trajetória profissional distante da atividade de investimentos que tornou seu pai, Warren Buffett, conhecido mundialmente. Aos 71 anos, ele preside desde 1999 a fundação que leva seu nome e integra o conselho da Berkshire Hathaway há mais de três décadas.

Howard também foi executivo de uma companhia aberta, participou de conselhos empresariais e ocupou o cargo de xerife no estado americano de Illinois. Agora, assume a presidência do conselho de administração da Berkshire no lugar de Warren Buffett, enquanto Greg Abel permanece como CEO e responsável pela gestão do conglomerado.

Mais de três décadas no conselho da Berkshire

Howard integra o conselho de administração da Berkshire desde 1993. Antes de assumir a presidência do colegiado, acumulou experiência como presidente da operação agrícola Buffett Farms e como vice-presidente corporativo e assistente do presidente da Archer Daniels Midland, atual ADM.

Também participou dos conselhos da Agro Tech Foods, ConAgra Foods, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises, FirsTier Financial e Lindsay Corporation, além da própria ADM. Desde 1999, ocupa os cargos de presidente e CEO da Howard G. Buffett Foundation.

Atuação na Howard G. Buffett Foundation

A organização é uma fundação privada dedicada ao financiamento de iniciativas relacionadas à segurança alimentar global, à mitigação de conflitos e ao combate ao tráfico de pessoas.

De acordo com a página institucional da fundação, sua missão é promover mudanças capazes de melhorar o padrão e a qualidade de vida de populações pobres e marginalizadas. A organização apresenta Howard como agricultor, fotógrafo, conservacionista, empresário, ex-ocupante de cargo eletivo e ex-xerife.

A declaração da Berkshire também informa que Howard participa dos conselhos de outras organizações filantrópicas. O documento não apresenta os nomes dessas entidades nem detalha as funções exercidas por ele em cada uma delas.

Qual será a função de Howard Buffett

Howard assume a presidência do conselho da Berkshire, enquanto Greg Abel permanece como CEO e responsável pela administração das operações. Abel ocupa o cargo desde 1º de janeiro de 2026, quando sucedeu Warren Buffett no comando executivo do conglomerado.

O conselho é responsável pela supervisão geral dos riscos da Berkshire. Seus integrantes recebem informações da administração sobre as principais exposições enfrentadas pelo grupo e acompanham as políticas relacionadas à avaliação e à gestão desses riscos.

No comunicado sobre a mudança, Abel afirmou que a cultura e os valores defendidos por Warren Buffett permanecerão no centro da Berkshire. O CEO acrescentou que Howard será responsável por protegê-los como presidente do conselho.

Warren Buffett continuará participando do colegiado como presidente emérito. A companhia informou que ele seguirá oferecendo sua avaliação e sua perspectiva à Berkshire.