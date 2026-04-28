Quem compra o que na B3: as ações favoritas de cada tipo de investidor

Favoritas do investidor: petrolíferas em todas as listas (Germano Lüders/Exame)
Editor de Invest
Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h00.
O comportamento dos diferentes perfis de investidores na B3 em março revelou divergências relevantes nas preferências por ações. Levantamento do DataWise+, solução de dados da bolsa brasileira, mostra que, embora Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) apareçam no topo de quase todas as categorias, há diferenças significativas a partir da terceira posição.
Entre as pessoas físicas, o ranking seguiu o padrão do mercado geral, com PETR4, VALE3 e PRIO (PRIO3) no topo. A presença de Magazine Luiza (MGLU3) na 6ª posição entre os investidores de varejo, papel que não figura no top 10 de nenhuma outra categoria, é um dado que distingue o comportamento do investidor individual em relação aos demais participantes do mercado.
As pessoas jurídicas apresentaram o perfil mais diferenciado. Embraer (EMBJ3) liderou a categoria, à frente de Vale e Ambev (ABEV3), empresas que não aparecem no topo das demais listas. Nesse caso, Petrobras apareceu somente em quarto lugar. EMBJ3 também figurou entre as mais negociadas por pessoas físicas (7ª posição).
Entre os fundos, o ranking se aproximou mais do comportamento geral do mercado, com PETR4, VALE3 e ITUB4 no topo. O destaque foi a presença de Eneva (ENEV3) na 6ª posição — papel do setor de energia que não aparece no top 10 de nenhuma outra categoria.
Investidores não residentes, estrangeiros com posições na bolsa brasileira, concentraram as negociações em PETR4, VALE3 e PRIO3, com perfil semelhante ao do investidor local pessoa física. Empresas do varejo, porém, não aparecem no top 10 do gringo. Na lista, as demais posições são ocupadas por empresas do setor financeiro.
As instituições financeiras, por sua vez, privilegiaram ações de maior liquidez e menor volatilidade relativa, com Vale (VALE3) na liderança, seguida de Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3).
Confira o ranking das ações mais negociadas em março por tipo de investidor:
|Posição
|PF
|PJ
|Fundos
|Não Residente
|Inst. Financeira
|1ª
|PETR4
|EMBJ3
|PETR4
|PETR4
|VALE3
|2ª
|VALE3
|VALE3
|VALE3
|VALE3
|PETR4
|3ª
|PRIO3
|ABEV3
|ITUB4
|PRIO3
|BBAS3
|4ª
|ITUB4
|PETR4
|PRIO3
|ITUB4
|B3SA3
|5ª
|BBAS3
|MBRF3
|BBDC4
|PETR3
|ITUB4
|6ª
|MGLU3
|GGBR4
|ENEV3
|B3SA3
|PRIO3
|7ª
|EMBJ3
|PRIO3
|BBAS3
|BBDC4
|BBDC4
|8ª
|BBDC4
|TOTS3
|PETR3
|AXIA3
|RENT3
|9ª
|PETR3
|PSSA3
|BPAC11
|BPAC11
|RDOR3
|10ª
|BPAC11
|BPAC11
|RENT3
|BBAS3
|PSSA3
Fonte: DataWise+