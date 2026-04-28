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Quem compra o que na B3: as ações favoritas de cada tipo de investidor

Investidor pessoa física coloca empresa do varejo no portfólio; pessoa jurídica prefere Embraer a Vale

Favoritas do investidor: petrolíferas em todas as listas (Germano Lüders/Exame)

Favoritas do investidor: petrolíferas em todas as listas (Germano Lüders/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h00.

O comportamento dos diferentes perfis de investidores na B3 em março revelou divergências relevantes nas preferências por ações. Levantamento do DataWise+, solução de dados da bolsa brasileira, mostra que, embora Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) apareçam no topo de quase todas as categorias, há diferenças significativas a partir da terceira posição.

Entre as pessoas físicas, o ranking seguiu o padrão do mercado geral, com PETR4, VALE3 e PRIO (PRIO3) no topo. A presença de Magazine Luiza (MGLU3) na 6ª posição entre os investidores de varejo, papel que não figura no top 10 de nenhuma outra categoria, é um dado que distingue o comportamento do investidor individual em relação aos demais participantes do mercado.

As pessoas jurídicas apresentaram o perfil mais diferenciado. Embraer (EMBJ3) liderou a categoria, à frente de Vale e Ambev (ABEV3), empresas que não aparecem no topo das demais listas. Nesse caso, Petrobras apareceu somente em quarto lugar. EMBJ3 também figurou entre as mais negociadas por pessoas físicas (7ª posição).

Entre os fundos, o ranking se aproximou mais do comportamento geral do mercado, com PETR4, VALE3 e ITUB4 no topo. O destaque foi a presença de Eneva (ENEV3) na 6ª posição — papel do setor de energia que não aparece no top 10 de nenhuma outra categoria.

Investidores não residentes, estrangeiros com posições na bolsa brasileira, concentraram as negociações em PETR4, VALE3 e PRIO3, com perfil semelhante ao do investidor local pessoa física. Empresas do varejo, porém, não aparecem no top 10 do gringo. Na lista, as demais posições são ocupadas por empresas do setor financeiro.

As instituições financeiras, por sua vez, privilegiaram ações de maior liquidez e menor volatilidade relativa, com Vale (VALE3) na liderança, seguida de Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3).

Confira o ranking das ações mais negociadas em março por tipo de investidor:

PosiçãoPFPJFundosNão ResidenteInst. Financeira
PETR4EMBJ3PETR4PETR4VALE3
VALE3VALE3VALE3VALE3PETR4
PRIO3ABEV3ITUB4PRIO3BBAS3
ITUB4PETR4PRIO3ITUB4B3SA3
BBAS3MBRF3BBDC4PETR3ITUB4
MGLU3GGBR4ENEV3B3SA3PRIO3
EMBJ3PRIO3BBAS3BBDC4BBDC4
BBDC4TOTS3PETR3AXIA3RENT3
PETR3PSSA3BPAC11BPAC11RDOR3
10ªBPAC11BPAC11RENT3BBAS3PSSA3

Fonte: DataWise+

Acompanhe tudo sobre:B3AçõesIbovespa

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