Quem compra o que na B3: as ações favoritas de cada tipo de investidor

O comportamento dos diferentes perfis de investidores na B3 em março revelou divergências relevantes nas preferências por ações. Levantamento do DataWise+, solução de dados da bolsa brasileira, mostra que, embora Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) apareçam no topo de quase todas as categorias, há diferenças significativas a partir da terceira posição.

Entre as pessoas físicas, o ranking seguiu o padrão do mercado geral, com PETR4, VALE3 e PRIO (PRIO3) no topo. A presença de Magazine Luiza (MGLU3) na 6ª posição entre os investidores de varejo, papel que não figura no top 10 de nenhuma outra categoria, é um dado que distingue o comportamento do investidor individual em relação aos demais participantes do mercado.

As pessoas jurídicas apresentaram o perfil mais diferenciado. Embraer (EMBJ3) liderou a categoria, à frente de Vale e Ambev (ABEV3), empresas que não aparecem no topo das demais listas. Nesse caso, Petrobras apareceu somente em quarto lugar. EMBJ3 também figurou entre as mais negociadas por pessoas físicas (7ª posição).

Entre os fundos, o ranking se aproximou mais do comportamento geral do mercado, com PETR4, VALE3 e ITUB4 no topo. O destaque foi a presença de Eneva (ENEV3) na 6ª posição — papel do setor de energia que não aparece no top 10 de nenhuma outra categoria.

Investidores não residentes, estrangeiros com posições na bolsa brasileira, concentraram as negociações em PETR4, VALE3 e PRIO3, com perfil semelhante ao do investidor local pessoa física. Empresas do varejo, porém, não aparecem no top 10 do gringo. Na lista, as demais posições são ocupadas por empresas do setor financeiro.

As instituições financeiras, por sua vez, privilegiaram ações de maior liquidez e menor volatilidade relativa, com Vale (VALE3) na liderança, seguida de Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3).

Confira o ranking das ações mais negociadas em março por tipo de investidor:

Posição PF PJ Fundos Não Residente Inst. Financeira 1ª PETR4 EMBJ3 PETR4 PETR4 VALE3 2ª VALE3 VALE3 VALE3 VALE3 PETR4 3ª PRIO3 ABEV3 ITUB4 PRIO3 BBAS3 4ª ITUB4 PETR4 PRIO3 ITUB4 B3SA3 5ª BBAS3 MBRF3 BBDC4 PETR3 ITUB4 6ª MGLU3 GGBR4 ENEV3 B3SA3 PRIO3 7ª EMBJ3 PRIO3 BBAS3 BBDC4 BBDC4 8ª BBDC4 TOTS3 PETR3 AXIA3 RENT3 9ª PETR3 PSSA3 BPAC11 BPAC11 RDOR3 10ª BPAC11 BPAC11 RENT3 BBAS3 PSSA3

Fonte: DataWise+