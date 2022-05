Quedas de Hong Kong; reforma ministerial ​e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

TIM e EDP, quedas de Hong Kong, IPO do TC e o que mais move o mercado

Índices de ações começam semana em queda; mercado asiático lidera perdas em meio a apertos regulatórios e tensão com Estados Unidos

Caminhoneiros: rodovias estão livres após tentativas de greve em 6 estados

Durante a madrugada e início da manhã, a Polícia Rodoviária Federal reportou ocorrências envolvendo aglomerações às margens de rodovias e algumas tentativas de retenção em seis estados

Bolsonaro deve formalizar reforma ministerial nesta segunda-feira

Senado Ciro Nogueira (PP-PI), integrante do Centrão, deve assumir Casa Civil; presidente também pretende recriar Ministério do Trabalho

Reforma Tributária: cinco medidas que podem afetar as PMEs

Na agenda das pequenas e médias empresas, propostas apresentadas na reforma podem resultar em mais burocracias e encargos, avaliam especialistas

Sucesso de comida plant-based torna NotCo mais novo unicórnio da AL

Startup chilena concluiu rodada de captação de US$ 235 bilhões e atingiu valor de mercado de US$ 1 bilhão

Olimpíada 2021: Rayssa Leal é prata no skate; brasileiros avançam no surfe

Com 20 dias de competição, serão mais de 300 eventos esportivos, contando com a participação de aproximadamente 12.750 atletas de 206 países

Política e mundo

Brasil tem 45,09% da população vacinada com ao menos 1ª dose contra covid

Entre os mais de 95 milhões de vacinados, 37.549.091 estão com a imunização completa, o que representa 17,73% da população

Confiança do consumidor atinge nível mais alto em 9 meses

"O cenário dos próximos meses vai depender do avanço da vacinação, do controle das novas cepas", disse a coordenadora das sondagens

Ginastas alemãs usam traje de corpo inteiro pela liberdade de escolha

Equipe adotou mesmo uniforme no campeonato europeu em abril, em um gesto que visava conter a sexualização do esporte

Prefeitura de SP adia vacinação de pessoas com 28 anos

Segundo o Prefeito Ricardo Nunes (MDB), houve um erro de entendimento da própria prefeitura em relação à disponibilidade de doses para essa faixa etária

Enquanto você desligou…

30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Vinho 50% mais barato: Campo Largo investe em garrafa pet de 1,47 litros

O vinho tinto suave, que é fabricado pela Famiglia Zanlorenzi e corresponde a 69% das vendas da Campo Largo, agora é vendido em embalagem econômica

Especialistas da ONU preparam relatório IPCC sobre clima

Discutido ao longo de um evento de duas semanas, o novo documento chega no momento onde estão ocorrendo as catástrofes ambientais previstas em edições anteriores

LinkedIn e Microsoft disponibilizam quase 100 cursos de graça

Confira as trilhas de cursos gratuitos para colocar no seu currículo as habilidades em alta no mercado de trabalho

Agenda

Nesta segunda-feira (26), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

"As marcas mais poderosas e duradoras são as que ficam no coração das pessoas" – Howard Schultz, CEO do Starbucks

Abertura de mercado