Queda nos dividendos da Petrobras puxa receita da União ao menor patamar desde 2022

A União recebeu R$ 4,52 bilhões em dividendos no segundo trimestre de 2025, marcando o menor valor registrado em três anos, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta divulgados nesta segunda-feira, 18. A redução se deve principalmente à diminuição dos dividendos distribuídos pela Petrobras.

Desde o primeiro trimestre de 2022, quando a União recebeu R$ 1,77 bilhão, não se observava uma queda tão expressiva na receita, de acordo com o estudo. Este é o segundo trimestre consecutivo de diminuição nos repasses federais.

No período, a Petrobras distribuiu R$ 9,6 bilhões aos acionistas, mas apenas R$ 2,8 bilhões foram destinados à União. O estudo mostrou que, no terceiro trimestre de 2022, a participação da União nos repasses da estatal chegou a R$ 31,85 bilhões, quase sete vezes o valor atual.

“No atual governo, o melhor desempenho foi registrado no 2º trimestre de 2024, quando os dividendos federais somaram R$ 13,0 bilhões. Desde então, apenas em três trimestres os valores superaram a barreira dos R$ 10 bilhões, evidenciando a importância pontual, mas cada vez menos recorrente, dessa fonte de caixa", destacou o relatório.

Dividendos de Banco do Brasil e Eletrobras

Outras empresas com participação direta do governo federal também contribuíram com dividendos, mas em menor escala. No trimestre, o Banco do Brasil repassou R$ 1,2 bilhão, enquanto a Eletrobras distribuiu R$ 522 milhões à União.

Apesar de estáveis, a pesquisa apontou que esses valores representam uma fração do impacto da Petrobras, reforçando a concentração de dependência em uma única estatal.

A privatização parcial da Eletrobras, atualmente com cerca de 28,9% de participação da União, não impediu o crescimento relativo de seus dividendos em relação aos anos anteriores. Ainda assim, a contribuição permanece limitada diante da petroleira.

Perspectiva histórica

Desde 2020, o maior volume de dividendos ocorreu no terceiro trimestre de 2022, totalizando R$ 33,94 bilhões. A comparação com o cenário atual evidencia a sensibilidade das receitas públicas às políticas de distribuição de resultados das estatais, especialmente da Petrobras.

Os valores registrados correspondem a dividendos efetivamente desembolsados pelas empresas aos acionistas, podendo refletir lucros do trimestre corrente ou de períodos anteriores.