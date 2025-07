Queda no lucro da GM: tarifas de Trump adicionam US$ 1,1 bilhão em custos

A General Motors registrou queda no lucro líquido atribuível aos acionistas no segundo trimestre de 2025, reflexo das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre veículos e peças importadas. O impacto foi de US$ 1,1 bilhão nos lucros ajustados da companhia, que viu seu lucro líquido cair 35%, passando de US$ 2,9 bilhões no ano passado para US$ 1,9 bilhão.

Apesar da queda no lucro, a empresa superou as previsões de Wall Street. A GM anunciou lucro ajustado de US$ 2,53 por ação, acima da previsão de consenso da Bloomberg, de US$ 2,33, mas inferior aos US$ 3,06 registrados no mesmo período de 2024.

Embora a empresa tenha enfrentado desafios com as tarifas, ela aumentou suas vendas de veículos nos EUA e obteve lucros consistentes na China. As operações da montadora no país tiveram receita de participações de US$ 71 milhões, em comparação com uma perda de US$ 104 milhões no mesmo trimestre de 2024.

A companhia manteve sua projeção de lucro antes de juros e impostos (Ebit) para 2025 entre US$ 10 bilhões e US$ 12,5 bilhões, reduzindo a previsão de um lucro de até US$ 15,7 bilhões feita no início do ano.

No pré-mercado de Nova York, as ações da General Motors caíam mais de 4%. Na segunda-feira, as ações da montadora fecharam praticamente inalteradas.