Queda da Tesla: politização de Musk pode custar caro à montadora, diz associação

A Associação Chinesa de Carros de Passeio alertou que a participação de Elon Musk na política dos Estados Unidos pode agravar ainda mais a queda das vendas de veículos elétricos da Tesla (TSLA).

Embora a entidade não analise questões políticas internacionais, o impacto da polarização gerada por Musk já é visível no mercado, afirmou Cui Dongshu, secretário-geral da associação, durante uma coletiva nesta segunda-feira, 10, segundo a Bloomberg.

"A Tesla está sendo vista por algumas pessoas como uma marca política, e isso está afetando as vendas no curto prazo" , disse Cui. Ele destacou que, como empresário, Musk deveria buscar uma postura mais neutra. "Um executivo de sucesso deve abraçar 100% do mercado: tratar todos bem para ser tratado da mesma forma", continuou.

O alerta chega em um momento crítico para a montadora. A Tesla registrou sua sétima semana consecutiva de perdas recordes na bolsa de valores , com investidores cada vez mais preocupados com a desaceleração das vendas e os impactos da imagem de Musk sobre a marca. As entregas na China despencaram 49% em fevereiro, enquanto na Alemanha e na França as vendas caíram 71% e 44%, respectivamente.

Ross Gerber, investidor de longa data da Tesla e crítico de Musk, acredita que a situação pode gerar um efeito espiral. "Os clientes podem evitar a marca por não quererem lidar com vandalismo" . Em entrevista ao Washington Post, Gerber afirmou que a solução para o problema é clara: "Tudo isso poderia ser resolvido facilmente se outra pessoa assumisse a Tesla".

Ataques a lojas e adesivos nos carros evidenciam crise de imagem

Além da pressão do mercado, a Tesla enfrenta uma onda de vandalismo e protestos em várias partes do mundo, o que reflete o crescente descontentamento com as posições políticas de Musk.

Nos Estados Unidos, diversos pontos de venda e postos de carregamento da montadora foram alvos de ataques, segundo o The Washington Post. Em Loveland, Colorado, uma mulher foi presa após lançar coquetéis molotov contra carros da Tesla e escreveu insultos contra Musk na fachada de uma concessionária. Em Salem, Oregon, um homem armado atirou contra uma loja da marca e incendiou veículos, causando um prejuízo estimado em 500 mil dólares.

A hostilidade não se restringe a atos violentos. Para evitar serem associados ao empresário bilionário, alguns proprietários passaram a adesivar seus veículos com mensagens como "Comprei antes de Musk enlouquecer" . Em um dos vídeos que viralizaram no TikTok, um dono de Tesla exibe o adesivo como uma forma de se distanciar da imagem politizada da empresa.