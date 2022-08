Queda com Jackson Hole, leilão da Oi, Focus e o que mais move os mercados

As principais bolsas globais iniciam a semana em queda, dando sequência ao clima negativo que predominou na última semana no mercado internacional. Por lá, investidores temem que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) intensifique o ciclo de aperto monetário, retirando liquidez das bolsas.

A expectativa para esta semana é com a realização do simpósio econômico anual do Fed em Jackson Hole, que começa na quinta-feira, 25, nos Estados Unidos. Jerome Powell, presidente do Fed, discursa na sexta-feira, 26, e sua fala pode fornecer mais pistas sobre o caminho da autoridade monetária na condução dos juros.

Vale lembrar que, na última semana, as bolsas internacionais engataram tendência de queda após a divulgação da ata da última reunião do Fed, que reacendeu os temores com a alta de juros após um rali de recuperação. No início desta segunda, os principais índices globais mantêm a tendência negativa.

Desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,96%

S&P 500 futuro (Nova York): - 1,21%

Nasdaq futuro (Nova York): - 1,52%

FTSE 100 (Londres): - 0,61%

DAX (Frankfurt): - 2,04%

CAC 40 (Paris): - 1,52%

Hang Seng (Hong Kong): - 0,59%

Shangai Composite (Xangai): + 0,61%

Focus

No cenário macroeconômico brasileiro, o mercado deve ficar atento ao Boletim Focus, que será divulgado às 8h30 pelo Banco Central. O relatório contém as expectativas do mercado financeiro para indicadores como PIB, câmbio, inflação e juros.

Na pesquisa da semana passada, economistas reduziram a projeção para o IPCA, principal indicador econômico de inflação do País. A expectativa para o IPCA de 2022 passou de 7,11% para 7,02%.

Leilão da Oi

No cenário corporativo, a Oi (OIBR3) realiza um leilão, às 15h30, para venda de 8 mil torres de telefonia fixa como parte de seu processo de recuperação judicial. Segundo o edital, o preço mínimo para a operação é de R$ 1,697 bilhão, com pagamento em dinheiro.

O preço do leilão foi baseado na proposta vinculante da NK 108, filiada da Highline, feita pelos ativos no dia 1º de agosto.

Americanas terá novo CEO

O mercado deve repercutir ainda o anúncio do novo CEO da Americanas (AMER3). A empresa divulgou na noite da última sexta-feira, 19, a escolha de Sergio Rial como sucessor do atual presidente, Miguel Gutierrez, a partir de 01 de janeiro de 2023.

O anúncio foi considerado inesperado pelo mercado, já que Rial, ex-Santander Brasil, é presidente do conselho de administração da Vibra e não tem experiência no ramo de varejo.

