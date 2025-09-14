Quanto vale um CEO? Para a Tesla, US$ 1 trilhão (se Musk fizer o impossível)

O conselho da Tesla quer garantir Elon Musk no comando da companhia por mais dez anos — e para isso propôs um pacote de remuneração que pode valer US$ 1 trilhão. Em entrevista ao Financial Times, Robyn Denholm, presidente do conselho, justificou a proposta ao afirmar que reter e incentivar Musk é necessário para levá-lo a fazer “coisas impossíveis”.

A executiva defendeu o plano como uma tentativa de manter o bilionário à frente da montadora de veículos elétricos e projetos de inteligência artificial. "A oportunidade que o conselho tem aqui é de motivar Elon a fazer coisas impossíveis", disse ao Financial Times.

O pacote prevê que Musk permaneça na liderança até 2035 e atinja metas ambiciosas: multiplicar por oito o valor de mercado da Tesla, hoje em cerca de US$ 1,1 trilhão, e elevar o lucro em 24 vezes.

Se cumprir os objetivos, o executivo ganhará 423,7 milhões de novas ações, o equivalente a quase US$ 900 bilhões, o que pode torná-lo o primeiro trilionário da história dos EUA.

Segundo Denholm, a proposta não garante nenhuma compensação sem desempenho comprovado. "É importante observar que ele pode não receber nada. Nada mesmo", afirmou.

A executiva argumenta que a estrutura do pacote serve para dar a Musk maior controle acionário apenas se ele gerar "valor trilionário" aos acionistas.

O bilionário já declarou que precisa de um blocking stake, ou participação com poder de veto, para proteger a Tesla de ativistas enquanto investe em projetos de inteligência artificial e robôs humanoides.

Histórico conturbado, futuro incerto

A proposta é uma tentativa de encerrar um capítulo controverso da governança da Tesla. Em 2018, um pacote de remuneração de US$ 50 bilhões foi aprovado pelos acionistas, mas anulado por um tribunal de Delaware por falhas de governança e excesso de influência de Musk sobre o conselho. A nova proposta, reapresentada em junho e com votação marcada para novembro, busca evitar novas batalhas judiciais.

Apesar disso, o comitê enfrenta críticas pela falta de distanciamento do CEO. A própria Denholm foi alvo de decisões judiciais que apontaram sua postura como "negligente".

Ao Financial Times, ela rebateu as acusações como "absurdo completo" e negou que Musk represente um risco. A executiva também minimizou os efeitos de declarações polêmicas do bilionário nas redes sociais e a breve passagem pelo governo Donald Trump.

Robotáxis, humanoides e projeções trilionárias

Entre os projetos usados para justificar a remuneração está o desenvolvimento de um serviço global de robotáxis e a consolidação do robô Optimus, apresentado pela Tesla em 2022.

A empresa estima que o mercado global de robôs humanoides possa chegar a US$ 4,7 trilhões até 2050. Musk afirmou que esses projetos podem ser mais valiosos do que a linha de carros elétricos da companhia.

Ainda assim, os desafios são claros. As vendas da Tesla recuaram no último ano, e o modelo Cybertruck, lançado em 2023, ficou aquém das expectativas. O avanço dos robotáxis está restrito a testes em Austin, no Texas, e o executivo tem dividido sua atenção com outras companhias, como a SpaceX e a startup de IA xAI. A própria Tesla reconheceu que a atuação política de Musk deve ser encerrada "de forma oportuna" se ele quiser receber as novas ações.

A fortuna de Musk, estimada em US$ 419 bilhões, já o coloca no topo da lista dos mais ricos do mundo. Mas, com a nova proposta, analistas da Informa Connect Academy projetam que ele pode ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão até 2027, caso as metas sejam atingidas. Para investidores, o debate agora é sobre até que ponto a Tesla está disposta a pagar pela permanência de seu líder mais controverso.