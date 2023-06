Qualicorp (QUAL3) sobe mais de 7% após anunciar troca de CEO

As ações da Qualicorp (QUAL3) fecharam em alta de 7,42%, cotadas a R$ 5,21, nesta segunda-feira, 26, após anunciar mudança no comando da empresa. O dia, vale destacar, foi de maior aversão ao risco na bolsa, com o Ibovespa encerrando em queda de 0,62%.

A Qualicorp informou nesta manhã que seu Conselho de Adminsitração decidiu pela saída do atual CEO Elton Carluci e indicou Mauricio Lopes para o cargo.

Sai Elton Carluci, entra Mauricio Lopes

Carluci permanecerá no cargo até 31 de julho, quando deverá ocorrer a sucessão. Calurci esteve na empresa durante 20 anos, sendo 15 deles em cargos de liderança.

Maurício Lopes chega à Qualicorp após ser vice-presidente da Rede D'Or São Luiz nos últimos quatro anos e da Saúde e Odonto da Sul América entre 2013 e 2019.

Em sua apresentação, a companhia ressaltou a "extrema experiência" de Lopes no setor da saúde suplementar e que, com ele no comando, espera estreitar a relação com operadoras de planos de saúde.

Momento desafiador

Apesar da forte valorização nesta segunda, os papéis da companhia ainda acumulam queda de 11% no ano em meio à constante queda do número de beneiciários. Desde 2020, a companhia acumula 84% de desvalorização.