Qualicorp (QUAL3) dispara 18% após Rede D'Or (RDOR3) reduzir participação direta na empresa

As ações da Qualicorp (QUAL3) saltam 18% nesta terça-feira, 3, após a Rede D'Or (RDOR3) ter anunciado a redução de sua participação direta na empresa de 25,85% para 6%. A fatia restante de 19,85% será gerida pela gestora Prisma Capital de forma discricionária pelo prazo de seis anos.

A transferência da maior fatia da Rede D'Or no negócio ocorre após a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinar que os representantes da empresa no conselho de administração da Qualicorp se abstenham de votar em decisões que deliberem exclusivamente sobre as operações do conglomerado SulAmérica.

A determinação da ANS foi feita em contrapartida à aprovação da compra da SulAmérica pela Rede D'Or. A ANS ainda impediu que os planos da SulAmérica sejam comercializados exclusivamente pela Qualicorp.

A menor influência da Rede D'Or também se refletiu na composição do conselho administrativo da Qualicorp, com a renúncia de seu presidente Heráclito de Brito Gomes Júnior, substituído pelo então vice-presidente do conselho, Murilo Ramos Neto. Também deixaram o conselho da Qualicorp Mauro Teixeira Sampaio e Martha Maria Soares Savedra, substituídos por João Mendes de Oliveira Castro, Rodrigo Pavan e Ricardo Saad.