Projeções do Fed apontam para apenas um corte de juros nos EUA em 2026

O aguardado "dot plot" – o gráfico de pontos que reflete as expectativas individuais dos dirigentes do Federal Reserve sobre a taxa de juros e outros indicadores da economia – aponta apenas para um corte na taxa em 2026 e outro em 2027. Ainda que não tenham mudado em relação à projeção anterior, o gráfico mostra uma divisão dentro do BC americano sobre até onde o alívio monetário deve seguir.

Além dos dois votos contrários a um corte de juros nesta última reunião de dezembro, outros quatro participantes não votantes registraram "dissidências suaves", indicando que não concordavam com a decisão.

O FOMC conta com 19 participantes, incluindo governadores e presidentes regionais, sendo que 12 deles possuem direito a voto.

Em relação à economia, o comitê elevou sua perspectiva coletiva para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, impulsionando a projeção de setembro em meio ponto percentual, para 2,3%. Por outro lado, o Fed também espera que a inflação permaneça acima de sua meta de 2% até 2028.

O PCE, indicador preferido do Fed para a inflação registrou uma taxa anual de 2,8% em setembro. Embora este índice esteja consideravelmente abaixo dos picos de alguns anos atrás, ele ainda está bem acima da meta de 2% do banco central.

Além da decisão sobre as taxas, o Fed também anunciou que retomará a compra de títulos do Tesouro. Esta decisão segue o anúncio de outubro de que o banco central interromperia a redução do seu balanço patrimonial neste mês.

A medida surge em meio a preocupações com pressões nos mercados de financiamento overnight (de um dia para o outro).

O banco central começará comprando US$ 40 bilhões em títulos do Tesouro a partir desta sexta-feira.

Espera-se que as compras permaneçam "elevadas por alguns meses" e, em seguida, sejam "significativamente reduzidas".

Fim da Era Powell e Pressão Política

As recentes decisões do Fed ocorrem em um momento de transição política. O presidente Jerome Powell está se aproximando do final de seu segundo mandato, restando apenas três reuniões antes de abrir caminho para o sucessor, nomeado pelo presidente Donald Trump.

Trump já sinalizou que usará a preferência por taxas de juros mais baixas como um "teste de fogo" para sua escolha, em vez de priorizar um candidato comprometido com o mandato duplo do Fed, de estabilidade de preços e pleno emprego.