Projeções do Fed apontam para apenas um corte de juros nos EUA em 2026

Banco Central dos EUA se mostra mais dividido sobre futuro da política monetária na reta final da era Powell

Jerome Powell: presidente terá somente mais três reuniões do FOMC (Michael Nagle/Bloomberg via/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16h51.

O aguardado "dot plot" – o gráfico de pontos que reflete as expectativas individuais dos dirigentes do Federal Reserve sobre a taxa de juros e outros indicadores da economia – aponta apenas para um corte na taxa em 2026 e outro em 2027. Ainda que não tenham mudado em relação à projeção anterior, o gráfico mostra uma divisão dentro do BC americano sobre até onde o alívio monetário deve seguir.

Além dos dois votos contrários a um corte de juros nesta última reunião de dezembro, outros quatro participantes não votantes registraram "dissidências suaves", indicando que não concordavam com a decisão.

O FOMC conta com 19 participantes, incluindo governadores e presidentes regionais, sendo que 12 deles possuem direito a voto.

Em relação à economia, o comitê elevou sua perspectiva coletiva para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, impulsionando a projeção de setembro em meio ponto percentual, para 2,3%. Por outro lado, o Fed também espera que a inflação permaneça acima de sua meta de 2% até 2028.

O PCE, indicador preferido do Fed para a inflação registrou uma taxa anual de 2,8% em setembro. Embora este índice esteja consideravelmente abaixo dos picos de alguns anos atrás, ele ainda está bem acima da meta de 2% do banco central.

Além da decisão sobre as taxas, o Fed também anunciou que retomará a compra de títulos do Tesouro. Esta decisão segue o anúncio de outubro de que o banco central interromperia a redução do seu balanço patrimonial neste mês.

A medida surge em meio a preocupações com pressões nos mercados de financiamento overnight (de um dia para o outro).

O banco central começará comprando US$ 40 bilhões em títulos do Tesouro a partir desta sexta-feira.

Espera-se que as compras permaneçam "elevadas por alguns meses" e, em seguida, sejam "significativamente reduzidas".

Fim da Era Powell e Pressão Política

As recentes decisões do Fed ocorrem em um momento de transição política. O presidente Jerome Powell está se aproximando do final de seu segundo mandato, restando apenas três reuniões antes de abrir caminho para o sucessor, nomeado pelo presidente Donald Trump.

Trump já sinalizou que usará a preferência por taxas de juros mais baixas como um "teste de fogo" para sua escolha, em vez de priorizar um candidato comprometido com o mandato duplo do Fed, de estabilidade de preços e pleno emprego.

