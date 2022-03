Produção industrial, Marfrig, Vulcabras e o que mais move o mercado

Bolsas de valores do mundo inteiro operam em forte alta nesta quarta-feira, 9, com investidores aproveitando as recentes quedas para irem em busca de pechinchas. No mercado americano, que vem de quatro dias de perdas, os índices futuros avançam mais de 1% nesta manhã.

Os ganhos são ainda mais intensos nas bolsas europeias, que tem sofrido o maior impacto negativo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Índices da Alemanha, França e Itália saltam mais de 4% nesta manhã. O pan-europeu Stoxx 600 sobe mais de 3%, depois de cair nos últimos quatro pregões.

Dax (Alemanha): + 5,09%

CAC 40 (França): + 4,93%

FTSE MIB (Itália): + 4,79%

Stoxx 600 (Europa): + 3,34%

A disparada do mercado europeu ocorre mesmo em meio à recente escalada de sanções sobre a Rússia. Na véspera, o presidente americano Joe Biden proibiu a importação do petróleo russo. Mesmo antes da medida, companhias do setor já vinham boicotando o país nesse mercado. A Shell, por exemplo, já havia interrompido suas atividades na Rússia, chegando se desculpar por ter importado petróleo russo mesmo após a invasão à Ucrânia.

A proibição chegou a elevar a cotação do barril de petróleo para cima de 130 dólares na véspera. O preço, porém, vem arrefecendo desde então. Nesta manhã, o petróleo brent opera próximo da estabilidade, a cerca de 127 dólares.

No Brasil, a valorização da commodity tem aumentado a pressão sobre a política de preços da Petrobras (PETR3/PETR4), o que tem levado parte dos investidores a darem preferência por petrolíferas privadas. PetroRio (PRIO3) e 3R (RRRP3), por sinal, apresentaram crescimento mensal em suas respectivas produções de fevereiro. Os números foram divulgados na última noite.

A noite de terça ainda foi marcada pela divulgação de balanços corporativos, que devem ter impactos diretos nas negociações desta quarta.

Marfrig

Um dos resultados mais aguardados era o da Marfrig (MRFG3), que registrou receita líquida de 23,9 bilhões de reais no quarto trimestre, 31,1% acima do registrado no mesmo período de 2020. O Ebitda ajustado teve crescimento anual de 98,3% para 4,2 bilhões de reais, com o lucro líquido ficando em 650 milhões de reais. A expectativa, segundo consenso da Bloomberg, era de lucro líquido de 1,62 bilhão de reais e Ebitda ajustado de de 3,26 bilhões de reais.

Vulcabras

A Vulcabras (VULC3) , da marca Olympikus e responsável pela Mizuno e Under Armour no Brasil, apresentou lucro de 81,2 milhões de reais, 48,7% acima do registrado no quarto trimestre de 2020. A receita líquida cresceu 35% para 620 milhões de reais. O resultado saiu bem próximo do consenso da Bloomberg, de 85 milhões de reais de lucro e receita de 628,5 milhões de reais.

GPS e Log-In também divulgaram seus balanços na última noite.

Balanços do dia

Mais resultados estão previstos para esta quarta. CSN (CSNA3), Natura (NTCO3), Via (VIIA3) e Embraer (EMBR3) estão entre os mais esperados. Estapar (ALPK3), CSN Mineração (CMIN3), Iochpe-Maxion (MYPK3), Moura Dubeux (MDNE3), Guararapes (GUAR3), Sequoia (SEQL3), Tegma (TEGM3), Valid (VLID3) e Wiz (WIZS3). Todos estão previstos para após o encerramento do pregão de hoje

Melnick

A Melnick (MELK3) anunciou que passará a aceitar bitcoin e ethereum para a compra de imóveis. A iniciativa faz parte de uma parceria firmada com o Mercado Bitcoin.

Agenda do dia

Dados da produção industrial brasileira serão divulgados às 9h sob expectativa de queda mensal de 1,9% em janeiro. Nos Estados Unidos, o principal indicador da agenda será o de estoques de petróleo bruto para o qual é esperado queda de 657.000 barris.