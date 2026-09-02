Produção industrial, emprego nos EUA e Livro Bege do Fed: o que move os mercados

Os mercados chegam à quarta-feira, 2, com uma agenda movimentada no Brasil e no exterior. Depois de um primeiro pregão de setembro de forte alta para o Ibovespa, investidores acompanham novos dados de atividade e fluxo cambial no Brasil, além de números de emprego e estoques de petróleo nos Estados Unidos. No exterior, também estão no radar a decisão de juros do Banco do Canadá e o Livro Bege do Federal Reserve.

A pergunta que fica é: a alta da bolsa brasileira consegue continuar? O Ibovespa fechou a terça-feira, 1º, em alta de 1,30%, aos 179.722,48 pontos, descolado das bolsas americanas. O movimento foi sustentado principalmente pela forte valorização do petróleo, que levou Petrobras e outras empresas do setor para cima.

Nesta quarta, novos dados sobre a commodity e o cenário internacional podem influenciar os negócios.

O que acompanhar

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da produção industrial brasileira de julho. Em junho, a indústria registrou queda de 1,8% na comparação mensal, mas ainda acumulava alta de 1,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O indicador será divulgado um dia depois de o mercado conhecer o desempenho do PIB brasileiro. A economia cresceu 0,5% no segundo trimestre, na comparação com os três meses anteriores, em resultado que veio dentro das expectativas.

Ao mesmo tempo, o PMI da indústria brasileira mostrou uma deterioração em agosto. O índice caiu de 47,5 pontos em julho para 46,3 pontos e permaneceu abaixo de 50, nível que separa expansão de contração da atividade.

Nos Estados Unidos, o primeiro destaque será o relatório da ADP sobre a criação de vagas no setor privado em agosto, divulgado às 9h15. Em julho, foram criadas 44 mil vagas.

O número entra no radar dos investidores em um momento em que os dados do mercado de trabalho são acompanhados para avaliar as condições da economia americana e os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos).

Às 15h, será divulgado o Livro Bege do Fed, relatório que reúne informações sobre as condições econômicas nas diferentes regiões dos Estados Unidos. O documento pode trazer novos sinais sobre o comportamento da atividade econômica no país.

Às 11h30, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulga os estoques de petróleo bruto referentes à semana encerrada em 28 de agosto. Na semana anterior, os estoques haviam aumentado em 95 mil barris.

O dado ganha importância depois da forte alta da commodity no pregão anterior. O petróleo disparou em meio à escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e ao aumento dos riscos para a navegação no Estreito de Ormuz.

No fechamento de terça-feira, o Brent para novembro subiu 4,60%, a US$ 94,65 por barril, enquanto o WTI para outubro avançou 5,20%, a US$ 90,22.

Também às 11h30, o Banco do Canadá (BoC) anuncia sua decisão de política monetária. Na reunião de julho, a autoridade manteve a taxa de juros em 2,25% ao ano.

No Brasil, às 14h30, o Banco Central divulga os dados do fluxo cambial semanal até 28 de agosto. Na semana anterior, o fluxo havia registrado US$ 3,053 bilhões.

O indicador será acompanhado em meio à movimentação recente do dólar. Na terça-feira, a moeda americana fechou em queda de 0,47% diante do real, a R$ 5,156.

Às 21h30, serão divulgados os PMIs finais de agosto do Japão. Em julho, o PMI composto estava em 52,7 pontos e o de serviços, em 51,2 pontos.

Na China, às 22h45, serão conhecidos os PMIs de serviços e composto de agosto calculados pela RatingDog/S&P Global. Em julho, os indicadores estavam em 50,4 e 50,8 pontos, respectivamente. Os números serão acompanhados por investidores diante da importância das duas economias para o cenário global e para o mercado de commodities.

Política também movimenta os negócios

Além da agenda econômica, o cenário político brasileiro continua no radar dos investidores. Está prevista a divulgação de uma nova pesquisa Quaest sobre a sucessão presidencial.

O Senado também vota a MP nº 1.357/26, que acaba com a chamada “taxa das blusinhas”. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), podem avançar as discussões sobre duas propostas: a PEC nº 221/19, que trata do fim da escala 6x1, e a PEC nº 18/25, sobre segurança pública.

O dia ainda terá reunião do Conselho Nacional de Política Energética e a divulgação de pesquisas AtlasIntel para o governo e o Senado em Maranhão, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa durante o dia da Reunião de Ministros das Finanças e de Presidentes de Bancos Centrais do G20, em Asheville, nos Estados Unidos. O compromisso será fechado à imprensa.