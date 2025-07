Prévia operacional da Vale: Expectativa é de produção em alta, mas vendas em baixa

A mineradora Vale (VALE3) vai divulgar seus dados operacionais referentes ao segundo trimestre do ano nesta terça-feira, 22, após o fechamento da bolsa. Nesse relatório, a companhia revela os volumes de minério e outros metais produzidos no período, as quantidades vendidas e os preços praticados na comercialização. Por essa razão, o conjunto de dados é considerado uma prévia do balanço trimestral, que será divulgado no próximo dia 31 de julho (quinta-feira).

Citi, Bradesco BBI e Genial são praticamente unânimes em relação à produção de minério de ferro, prevendo 82 milhões de toneladas. O volume representa um aumento em torno de 2% na comparação anual e de 20% frente ao primeiro trimestre deste ano. Além de um incremento de produção nas minas de Vargem Grande e Capanema, a redução de chuvas no sistema sudeste ajudou a impulsionar os números.

Para as vendas, porém, o Citi estima uma queda de 4% na comparação anual, para 77 milhões de toneladas, resultado de um aumento sazonal de estoques. A Genial, por sua vez, prevê embarques de 66 milhões de toneladas e aponta que o período deve ser marcado por uma intensificação de concentração de volumes em portos na China. A Vale tem formado estoques no destino antes de computar vendas realizadas.

Também é esperada uma queda no preço realizado (líquido de descontos) do período, da ordem de 14% em relação ao segundo trimestre de 2024, nos cálculos do BBI. Assim, a casa prevê o valor de US$ 85 por tonelada. A Genial projeta o preço de US$ 83,8 e uma receita líquida de US$ 8,7 bilhões para a Vale no segundo trimestre, cifra 12% menor que a registrada um ano antes.

A produção de pelotas prevista pela Genial é de 8,1 milhões de toneladas, o que representa uma queda anual de 9,3%. No início deste mês, a companhia informou ter reduzido o guidance de produção dessa commodity em 2025 e agora espera produzir entre 31 milhões e 35 milhões de toneladas este ano. A Vale também decidiu antecipar a manutenção de usinas de pelotização para este trimestre.

Ainda em pelotas, a previsão da Genial é de vendas de 7,5 milhões de toneladas, com queda de 9,3%, muito por conta de um período “excepcionalmente forte” no segundo trimestre do ano passado. O preço realizado, por sua vez, deve recuar 13,8%, para US$ 135,6 por tonelada.

A Genial prevê ainda produção de 30 mil toneladas de níquel de 83 mil toneladas de cobre no período.

Para o segundo semestre, o Citi prevê que o preço do minério de ferro fique em US$ 95 na média. A projeção, no entanto, foi divulgada antes do anúncio da construção de uma barragem de US$ 167 bilhões no Tibete, que fez o preço da Vale subir na sessão de ontem. Até então, o Citi via demanda fraca por parte da China nos próximos meses, já que o mercado imobiliário continua fraco.

Atualmente, a Vale estima produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025.