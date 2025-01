Produção de minério de ferro da Vale (VALE3) cai 4,6% no 4º trimestre

A Vale (VALE3) fechou o quarto trimestre de 2024 com uma produção de 85,27 milhões de toneladas de minério de ferro, uma queda de 4,6% na comparação anual. Já a produção de pelotas, derivado do minério utilizado na indústria siderúrgica, caiu 6,9%, totalizando 9,167 milhões de toneladas. Os números constam do relatório de produção e vendas divulgado nesta terça-feira, 28.

No consolidado de 2024, a mineradora produziu 327,6 milhões de toneladas de minério de ferro, um avanço de 2% sobre o volume de 2023 e dentro da meta estabelecida de 328 milhões de toneladas. A produção de pelotas, por sua vez, somou 36,891 milhões de toneladas, alta de 1,2%, mas abaixo do objetivo inicial, que era de cerca de 38 milhões de toneladas.

A produção de níquel alcançou 45,5 mil toneladas no quarto trimestre, alta de 1,3% na comparação anual. No entanto, no acumulado do ano, a produção somou 159,9 mil toneladas, queda de 3% frente a 2023 e ligeiramente abaixo da meta de 160 mil toneladas.

Já a produção de cobre cresceu 2,7% no quarto trimestre, atingindo 101,8 mil toneladas. No ano, o volume totalizou 348,2 mil toneladas, alta de 6,6% em relação a 2023 e acima do guidance de 345 mil toneladas.

Vendas de minério de ferro recuaram 10,1%

As vendas de minério de ferro da Vale no quarto trimestre somaram 69,9 milhões de toneladas, uma queda de 10,1% frente a igual período do ano anterior. Já as vendas de pelotas caíram 2,1% na mesma comparação, para 10,1 milhões de toneladas.

No acumulado do ano, as vendas de finos de minério de ferro da Vale subiram 1,4%, totalizando 260,3 milhões de toneladas, enquanto as vendas de pelotas avançaram 6,9%, alcançando 38,3 milhões de toneladas.

As vendas de níquel no quarto trimestre de 2024 foram de 47,1 mil toneladas, queda de 1,7% em relação ao mesmo período de 2023. No ano, o volume comercializado somou 155,2 mil toneladas, 7,6% a menos que no ano anterior.

Já as vendas de cobre chegaram a 99 mil toneladas no último trimestre de 2024, alta de 1,5% na comparação anual. No acumulado do ano, foram comercializadas 327,2 mil toneladas, aumento de 6,3% frente a 2023.

Preços do minério, níquel e cobre recuam em 2024, com exceção do cobre

O preço médio realizado pela Vale nas vendas de finos de minério de ferro no quarto trimestre ficou em 93 dólares por tonelada, queda de 21,4% em relação ao mesmo período de 2023. Nas pelotas, o preço médio foi de 143 dólares por tonelada, redução de 12,5%.

No acumulado de 2024, o preço médio do minério de ferro recuou 11,8%, ficando em 95,3 dólares por tonelada, enquanto o preço médio das pelotas caiu 4,5%, para 154,6 dólares por tonelada.

O preço médio realizado pela companhia na venda de cobre foi de 9.187 dólares por tonelada no quarto trimestre, alta de 15,7% frente ao mesmo período do ano anterior. No ano, o preço médio do cobre subiu 10,7%, atingindo 8.811 dólares por tonelada.

Já no mercado de níquel, o preço médio no quarto trimestre foi de 16.163 dólares por tonelada, queda de 12,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023. No acumulado do ano, o preço médio do níquel caiu 21,8%, ficando em 17.078 dólares por tonelada.