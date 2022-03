Produção da Petrobras mais do que compensa congelamento de preços, diz BTG

As ações da Petrobras iniciaram a semana com queda de mais 7%,, após novas sinalizações de interferência do governo sobre sua política de paridade internacional de preços. A maior pressão sobre os rumos da estatal ocorrem em meio à disparada do petróleo, impulsionada pela guerra na Ucrânia. Ameaça de sanções ao petróleo russo, no fim de semana, fez a cotação do barril tocar 139 dólares, o maior patamar desde 2008.

Apesar das preocupações do mercado, Fernando Mollo, analista do BTG Pactual, acredita que, mesmo sem o reajuste de preços, o cenário ainda é favorável para a Petrobras. O possível congelamento dos combustíveis, segundo o analista, "é mais do que compensado pela produção e exploração de petróleo".

"Ela tem custo de produção bem baixo . A Petrobras deve ter crescimento de Ebida [lucro antes de juros, depreciação e amortização] em 2022, mesmo com notícias negativas na frente de refino", disse Mollo no programa Abertura de Mercado, da Exame Invest, desta terça-feira, 8 de março.

Além de menor margem em suas refinarias, Mollo destaca que o principal efeito do congelamento dos combustíveis deve ser quanto ao sentimento do mercado em relação à independência operacional da Petrobras.

