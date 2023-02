Privatização da Sabesp deverá ser semelhante à da Eletrobras, diz Tarcísio

Com a perspectiva de privatizar a Sabesp (SBSP3) em até dois anos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz que o modelo de privatização deve ser similar ao feito na Eletrobras. Hoje, o estado é dono de 50,3% do capital social da empresa de saneamento.

Sabesp (SBSP3): R$ 55,89, +0,41%

"Partindo do pressuposto de que vamos ter força para manter o marco do saneamento, a gente vai trabalhar a estruturação da Sabesp, que eu entendo que vai ser um modelo muito parecido com o da Eletrobras. Vamos pulverizando capital, eventualmente mantendo uma participação do estado, que acho que é estratégico e importante. Podemos ir saindo em etapas", disse nesta quarta-feira, 1, em evento do Credit Suisse.

De acordo com ele, o custo Sabesp está 20% maior do que o custo regulatório e o custo por ligação Sabesp é o dobro do custo por ligação privada. "A empresa está perdendo valor ao longo do tempo. Isso em algum momento vai traz dificuldade de financiamento", argumenta.

"Existe ineficiência, mesmo tendo grandes quadros", diz ele sobre a empresa. Para o governador, o grande ativo da Sabesp são os contratos de concessão com os municípios, sobretudo os grandes. "Geramos valor aí. Com a prorrogação antecipada desses contratos de concessão, eu gero upside, que posso investir na redução de tarifas", argumentou. A ideia seria montar um modelo com bônus de assinatura. "O valor da venda das ações traz muito dinheiro para São Paulo, que vai ser repardido com os municípios de concessão, e eu permito capturar dinheiro no sistema de saneamento para levar aos municípios que ainda não estão atendidos pela Sabesp."

Ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio diz que vê com "preocupação" um eventual retrocesso no marco do saneamento. "Vamos trabalhar pesadamente no Congresso para que isso não aconteça", disse, afirmando que queria um guardião das reformas eleito tanto na Câmara quanto no Senado. "Alguém comprometido com o que aprovamos. Independentemente do resultado, temos que defender com unhas e dentes os nossos marcos, como o do saneamento, que foi um grande gol."