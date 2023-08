Privatização da Sabesp, Copom inicia reunião, PMIs e o que mais move o mercado

Investidores repercutirão nesta terça-feira, 1, os detalhes da operação que deverá marcar a privatização da Sabesp. Na última noite, a empresa paulista informou que a desestatização deverá ocorrer por meio de uma oferta pública subsequente de ações (folllow-on). O modelo é semelhante aos utilizados nos processos de privatização da Copel e Eletrobras,

Plano de privatização da Sabesp

Em coletiva de imprensa realizada na noite de ontem, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a operação permitirá realização do investimento de R$ 66 bilhões até 2029. De acordo com fato relevante divulgado pela empresa, o plano atual prevê a realização de R$ 56 bilhões até 2033.

O dinheiro deverá ser suficiente para a universalização dos serviços de saneamento básico, a cobertura de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgotos.

Totvs fecha joint venture com o Itaú

A Totvs anunciou o fechamento da joint venture com o Itaú, anunciada ainda em abril do ano passado. O Itaú havia acordado deter 50% da Totvs Techfin mediante o aporte de R$ 200 milhões na joint venture e um pagamento à vista de R$ 410 milhões e de até R$ 450 milhões à Totvs em até 5 anos mediante o atingimento de metas.

Weg anuncia investimento de R$ 87 milhões

A Weg informou na que fará um investimento de R$ 87 milhões para a expansão da capacidade produtiva e aumento da verticalização dos processos produtivos em Itajaí, em Santa Catarina. O investimento deverá ser concluído até o final de 2024.

Copom inicia reunião de dois dias

O Comitê de Política Monetária (Copom) irá iniciar nesta terça a reunião que deverá marcar a primeira queda de juros do esperado ciclo de cortes. A expectativa majoritária do mercado é de que o Copom irá fará um primeiro corte de 0,25 ponto percentual (p.p.), derrubando a taxa Selic para 13,5%. Parte do mercado, no entanto, vê espaço para um corte mais agressivo na largada, de 0,50 p.p.. o que reduziria a taxa para 13,25

PMIs revelam contração na Europa

No exterior, as atenções estão voltadas para os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de julho. Os dados, que medem a variação mensal da atividade econômica. mostraram contração na economia europeia, ainda que com números levemente acima das expectativas. Também foi divulgada nesta manhã a taxa de desemprego da Zona do Euro, que caiu de 6,5% para 6,4%.

Ainda no radar: PMIs, balança comercial produção industrial no Brasil

Ainda nesta manhã, serão divulgados os PMIs dos Estados Unidos, para os quais também são esperados dados contracionistas. No Brasil, são esperados números da balança comercial de julho e da produção industrial de junho.

