Prio (PRIO3) registra produção diária de 100,1 mil barris no segundo trimestre

A Prio (PRIO3) registrou a produção de 100,1 mil boe (barris de óleo equivalente) por dia no segundo trimestre de 2025. A maior produção foi registrada no mês de junho, com 109,4 mil barris por dia, volume 9,6% superior à média de produção do mês de maio, segundo dados preliminares divulgados na quinta-feira, 3, pela companhia.

No Campo de Frade, a produção no trimestre totalizou 23,1 mil boed. No comunicado, a empresa sinaliza que no mês de junho foi concluído um reparo do sistema de compressão de gás no campo foi e a produção foi normalizada.

No Polo Polvo e Tubarão Martelo, a produção diária foi de cerca de 11 mil boed no período, enquanto no Campo de Albacora Leste e na unidade de Peregrino os números foram de 26,8 mil boed e 39,2 mil boed, respectivamente.

Já quando o assunto é vendas, a Prio comercializou 2,73 milhões de barris em junho, totalizado 8,17 milhões no segundo trimestre. Em maio, a companhia comercializou 2,32 milhões de barris de óleo, cerca de 28,22% a menos do que em abril.