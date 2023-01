Prio (PRIO3): produção diária de barris cresce 28% em 2022, mostra prévia

A petroleira Prio (PRIO3) informou nesta quinta-feira, 5, que produziu 40.470 barris de óleo equivalente por dia (boepd) no ano de 2022 – uma alta de 28% frente ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da prévia operacional preliminar e não auditada do mês de dezembro.

No mês passado, a empresa produziu 45.375 boepd, queda de 6% frente ao registrado em novembro e 4,7% abaixo da média do quarto trimestre, de 47.621 boepd.

“Em dezembro, tendo em vista o grande deslocamento do custo de frete marítimo gerado pela imposição do ‘price cap’ [regra de preço máximo] sobre o petróleo russo, a companhia decidiu vender um volume significativamente inferior à sua produção do trimestre”, afirmou a empresa em comunicado.

O balanço completo e auditado do quarto trimestre da Prio será divulgado no dia 1º de março.