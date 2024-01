Prévias das construtoras, balanços nos EUA e o plano da 3tentos: 3 assuntos que movem o mercado

Bolsas internacionais recuam nesta terça-feira, 16, acompanhando o tom negativo dos índices futuros americanos em dia de volta às negociações em Nova York, após o feriado do início da semana. As perdas nos Estados Unidos chegam a 1% nesta manhã, enquanto bolsas da Europa caminham para o segundo dia de queda.

Balanços de bancos nos EUA

A expectativa, no mercado americano, é para os balanços do quarto trimestre dos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley, previstos para amanhã. Os primeiros resultados do setor, divulgados no fim da semana passada, foram mistos. J.P Morgan e Bank of America superaram as estimativas do mercado para lucro e receita, mas Wells Fargo e Citigroup decepcionaram.

Prévias das construtoras

No Brasil, onde a temporada de balanços ainda não começou, já estão sendo divulgadas as prévias operacionais do quarto trimestre. Entre as construtoras, o tom é de crescimento. Na última noite, saíram as prévias de Direcional, Mitre e Tenda. Somente a Mitre não apresentou aumento do volume de vendas.

Já o maior crescimento em vendas para a Direcional, com alta de 33% no volume de vendas para R$ 3,99 bilhões no trimestre. Na Tenda, a alta em vendas líquidas foi de 20% para R$ 787 milhões. As vendas brutas tiveram alta de 20,1% para R$ 903,5 milhões.

Novo plano na 3tentos

A 3tentos aprovou o plano para o um "novo clico de crescimento", com investimento previsto de R$ 2 bilhões até 2030. Os recursos deverão contemplar, entre outros fatores, a implementação de sua primeira indústria de processamento de milho para a produção de etanol e a abertura de novas lojas no Mato Grosso. A 3tentos encerrou 2023 com 63 lojas e prevê, até 2023, chegar a 100.