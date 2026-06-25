Prévia da inflação, coletiva Galípolo e dados dos EUA: o que move os mercados

A agenda econômica desta quinta-feira, 25, reserva uma bateria de indicadores de alta relevância que devem ditar o rumo dos negócios no Brasil e no exterior. Investidores calibram as expectativas para dados de inflação doméstica e norte-americana, além de decisões de política monetária e reuniões de colegiados governamentais.

No cenário nacional, o principal destaque da manhã é a divulgação do IPCA-15 de junho pelo IBGE, às 9h, com projeção de alta de 0,44% na comparação mensal. O dado de prévia da inflação é crucial para as projeções da taxa de juros básica e será acompanhado de perto pelo mercado, que também avalia o Relatório de Política Monetária, agendado para às 8h.

Ainda no início do dia, a Fundação Getulio Vargas (FGV) apresenta, às 8h, o INCC-M e a Sondagem da Construção referentes a junho, enquanto a FIPE abre os indicadores locais às 5h com o IPC do mesmo mês.

Além dos indicadores, a quinta-feira conta com a realização da Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), às 9h. O órgão se reúne mensalmente para definir diretrizes para o Sistema Financeiro Nacional.

Na agenda das autoridades, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ​participa, às 11h, de coletiva de imprensa sobre política monetária, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília.

O que acompanhar no exterior

Às 5h será divulgado pelo Banco Central Europeu o relatório mensal, que contém dados estatísticos e análise sobre as condições econômicas atuais e futuras.

A partir das 9h30, o foco dos investidores se divide com Wall Street diante de uma sequência de indicadores macroeconômicos de peso nos Estados Unidos. O Bureau of Economic Analysis (BEA) publica o Deflator do PCE de maio, o indicador de inflação mais observado pelo Federal Reserve (Fed) para balizar a taxa de juros americana.

No mesmo horário, saem os dados de Gastos pessoais e Rendimento pessoal de maio, o PIB anualizado do primeiro trimestre, o índice semanal de Pedidos de auxílio-desemprego e o Índice de Atividade Nacional (CFNAI) de maio, calculado pelo Fed.

A agenda regional também promete movimentar os mercados vizinhos na América Latina. Às 9h, o México reporta sua Taxa de desemprego de maio, servindo de preliminar para as 16h, quando o Banco Central do país anunciará sua decisão de política monetária, com a taxa atualmente situada em 6,50%.

Um pouco mais cedo, às 9h30, o Banco Central do Chile (BCCh) divulga a ata de sua última decisão de política monetária, completando o panorama macroeconômico do dia.