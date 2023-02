Presidente da Petrobras anuncia cinco novos diretores; veja os nomes

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, indicou cinco novos membros para a composição da Diretoria Executiva da estatal na quinta-feira, 2.

Claudio Schlosser passa a diretor-executivo de Comercialização e Logística. Carlos Travassos será diretor executivo de Desenvolvimento da Produção. Joelson Falcão vai assumir a área de Exploração e Produção e William França será diretor executivo de Refino e Gás Natural. Para a área de Transformação Digital e Inovação foi indicado Carlos Augusto Barreto.

Quatro dos cinco nomes indicados são funcionários de carreira da estatal. A diretoria da estatal conta com oito cadeiras, além do presidente. Para a estatal, as demais eventuais indicações serão comunicadas ainda ao mercado.

Segundo a Petrobras, as indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia,encaminhada para apreciação do Comitê de Pessoas e, em seguida, deliberação do Conselho de Administração.

Indicado para assumir a área de comercialização, Schlosser, engenheiro químico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, ingressou na Petrobras em 1987 no cargo de Engenheiro de Processamento de Petróleo.

Passou por áreas de processamento, comercialização e logística de petróleo e derivados. Entre várias funções exercidas, foi Gerente Geral da Refinaria Henrique Lage (REVAP) e da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), entre outras.

Carlos José do Nascimento Travassos, indicado para Desenvolvimento da Produção, é formado em Engenharia Mecânica, atua há 37 anos no mercado, dos quais 4 anos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e 33 anos na Petrobras com passagens nas Diretorias de Exploração e Produção e de Desenvolvimento da Produção.

Para a área de Exploração e Produção, a mais importante da companhia, Joelson Falcão Mendes é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ingressou na Petrobras em 1987 como Engenheiro de Equipamentos, tendo ocupado várias funções gerenciais nos últimos 31 anos.

Foi Gerente de Operação de diversas plataformas, Gerente Geral das unidades da Petrobras no AM, no Rio Grande do Norte e na Bacia de Campos. Posteriormente, foi Gerente Executivo de águas profundas e Gerente Executivo de águas ultraprofundas.

Para Refino e Gás Natural, William França da Silva, que é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciou sua carreira na Petrobras como engenheiro de processamento, em 1988, na Refinaria Duque de Caxias, no Rio.

Atuou como gerente de ativo da Refinaria Guillermo Bell, na Bolívia e gerente geral de diversas refinarias. Foi também gerente executivo e diretor da Transpetro e da Transpetro Internacional.

Carlos Augusto Barreto, indicado para Transformação Digital e Inovação, é formado na PUC-RJ em Tecnologia da Informação, e tem mais de 25 anos de experiência no ambiente corporativo. Atuou em grandes bancos americanos como o Federal Reserve e Banco Mitsubishi e empresas de vários setores como Charter Communications e Cushman Wakefield.