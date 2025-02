Prejuízo na Suzano, varejo no Brasil e novas tarifas de Trump: o que move o mercado

Os mercados globais estão apreensivos nesta quinta-feira, 13, com a possibilidade de novas tarifas dos Estados Unidos. A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump pode divulgar hoje um plano de tarifas recíprocas, antes de um encontro com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

A medida pode intensificar tensões comerciais e impactar empresas que exportam para os Estados Unidos. Investidores acompanham os desdobramentos antes da abertura dos mercados americanos.

No Brasil, a Suzano (SUZB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 6,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, superando as projeções do mercado. No entanto, o Ebitda ajustado cresceu 44%, refletindo a recuperação da demanda por celulose.

Nos EUA, investidores aguardam o índice de inflação ao produtor (PPI), que será divulgado às 10h30. Na quarta-feira, 12, o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,5% em janeiro, acumulando 3% nos últimos 12 meses.

No Brasil, o IBGE divulga hoje o desempenho do varejo em dezembro, enquanto o Banco Central apresentará uma pesquisa sobre condições de crédito. À tarde, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda dará uma coletiva sobre as expectativas para 2025.

O mercado segue atento aos desdobramentos das tarifas americanas e aos resultados de grandes empresas como Airbnb, Coinbase e Barclays.

Mercados asiáticos

Na Ásia, a Honda e a Nissan encerraram discussões sobre fusão. O recuo favoreceu as ações da Honda (+2%) e derrubou as da Nissan (-0,34%). O mercado asiático fechou em alta, com destaque para o Nikkei 225 (+1,28%) e o Kospi (+1,36%).

Mercados europeus

Na Europa, o índice Stoxx 600 sobe 0,48%, impulsionado pela Siemens (+6%). O FTSE 100, no entanto, cai 0,8%, pressionado pelo Barclays (-5%) e Unilever (-7%).