Pregão muda de horário a partir desta segunda-feira

Quando o horário de verão começa nos Estados Unidos, o investidor tem sempre uma certeza: a bolsa de valores brasileira encerra suas negociações mais cedo. Neste ano, é claro, não é diferente. A partir desta segunda-feira, 11, a B3 vai finalizar o pregão do mercado à vista uma hora mais cedo.

Apesar da mudança de horário, a pré-abertura do mercado será mantida às 9h45. Poucos minutos depois, às 10h, ocorre a abertura das negociações à vista, tanto do Ibovespa, quanto de outros índices. A mudança é somente em relação ao término. Com isso, as operações de ações, ETFs, BDR (Brazilian Depositary Receipts), e dos Fundos Imobiliários (FIIs) serão finalizadas às 17h, acompanhando o fechamento das bolsas americanas.

Que horas vai abrir e fechar a bolsa de valores?

O horário de negociação no mercado à vista começa às 10h e encerra às 16h55. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-makert será entre 17h25 e 17h45.

O que é o Ibovespa?

O Índice Bovespa foi criado em 2 de janeiro de 1968. Antes do Ibovespa, as cotações das ações eram negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (SPSE). A SPSE buscava criar um índice que fosse uma boa representação das ações mais negociadas na bolsa, com algumas mudanças metodológicas para considerar o pagamento de dividendos, desdobramentos etc.

Qual a importância do Ibovespa?

O Índice Bovespa é importante por diversas razões, entre elas: