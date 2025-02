Preço do petróleo Brent estabiliza depois de ataque a oleoduto no Cazaquistão

Os preços do petróleo Brent se estabilizaram no início das negociações desta terça-feira, 18, após alta na sessão anterior.

Nesta terça-feira, às 1h37 do horário de Londres, os contratos futuros do Brent caíram 0,09%, para US$ 75,15 por barril. Já os contratos do West Texas Intermediate (WTI) subiram 47 centavos, para US$ 71,21 por barril.

Na sessão anterior, os preços tiveram alta após a notícia de que drones ucranianos atacaram uma estação de bombeamento de petróleo bruto na Rússia, o que forçou uma redução nas exportações através do principal oleoduto do Cazaquistão.

O ataque reduziu as remessas do Cazaquistão para os mercados mundiais. Na última segunda-feira, 17, Caspian Pipeline Consortium informou que empresas como Chevron e Exxon Mobil foram afetadas.

Planos da Opep

A Bloomberg reportou que a Opep estaria considerando adiar uma série de aumentos mensais no volume de fornecimento de petróleo, que deveria começar em abril.

O adiamento do aumento de 120.000 barris por dia marcaria a quarta vez que a aliança prorroga seus planos para restabelecer a produção desde 2022.

No entanto, de acordo com informações da agência de notícias russa Tass, o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak disse que a Opep e seus aliados não haviam discutido nenhum adiamento.

No Iraque, o ministro do petróleo, Hayyan Abdul Ghani, informou que as exportações da região do Curdistão iraquiano poderão ser retomadas dentro de uma semana.

O petróleo teve um início de ano difícil. Com o excesso de oferta no mercado e as tensões comerciais envolvendo tarifas alfandegárias, a commodity perdeu sua valorização.

De acordo com a Reuters, a consultoria BMI projeta que os preços do Brent fiquem em uma média de US$ 76 por barril em 2025 — 5% abaixo da média de 2024.