Preço do minério de ferro se mantém em alta após incêndio em terminal da Vale no Maranhão

O preço do minério de ferro segue perto das máximas desde fevereiro, com os futuros em Singapura cotados a US$ 107,25 a tonelada, segundo informações da Bloomberg.

O mercado acompanha os desdobramentos do incêndio em um terminal da Vale no Maranhão, enquanto também pesa a expectativa de recomposição de estoques na China e as preocupações com a oferta da mina Simandou, da Rio Tinto, na Guiné.

Na Bolsa de Commodities de Dalian, na China, os futuros do minério também avançaram, alcançando o maior nível desde julho.

Preço do minério de ferro

Do lado da oferta, investidores avaliaram o impacto do incêndio registrado na terça-feira, 9, no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão, um dos principais pontos de exportação da Vale e responsável pelo escoamento da produção da mina de Carajás.

Segundo a Reuters, a mineradora informou que uma torre auxiliar em manutenção foi atingida pelas chamas, mas a situação foi rapidamente controlada pelas equipes de brigadistas. A companhia detalhou que o incidente não afetou a agenda de embarques nem os volumes previstos para exportação.

Além do minério, outros metais também registraram valorização. Os futuros de cobre subiram 0,2%, cotados a US$ 9.937,50 a tonelada na London Metal Exchange, às 11h15 no horário de Singapura.

O alumínio avançou 0,2%, acumulando alta de 0,9% na semana, apoiado por grandes retiradas dos estoques monitorados pela LME. Já os contratos de aço em Xangai recuaram, em movimento contrário ao minério e ao alumínio.