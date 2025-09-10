Invest

Preço do minério de ferro se mantém em alta após incêndio em terminal da Vale no Maranhão

Vale informou que incidente em torre auxiliar do porto de Ponta da Madeira foi controlado e não terá impacto nas exportações

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h55.

O preço do minério de ferro segue perto das máximas desde fevereiro, com os futuros em Singapura cotados a US$ 107,25 a tonelada, segundo informações da Bloomberg.

O mercado acompanha os desdobramentos do incêndio em um terminal da Vale no Maranhão, enquanto também pesa a expectativa de recomposição de estoques na China e as preocupações com a oferta da mina Simandou, da Rio Tinto, na Guiné.

Na Bolsa de Commodities de Dalian, na China, os futuros do minério também avançaram, alcançando o maior nível desde julho.

Preço do minério de ferro

Do lado da oferta, investidores avaliaram o impacto do incêndio registrado na terça-feira, 9, no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão, um dos principais pontos de exportação da Vale e responsável pelo escoamento da produção da mina de Carajás.

Segundo a Reuters, a mineradora informou que uma torre auxiliar em manutenção foi atingida pelas chamas, mas a situação foi rapidamente controlada pelas equipes de brigadistas. A companhia detalhou que o incidente não afetou a agenda de embarques nem os volumes previstos para exportação.

Além do minério, outros metais também registraram valorização. Os futuros de cobre subiram 0,2%, cotados a US$ 9.937,50 a tonelada na London Metal Exchange, às 11h15 no horário de Singapura.

O alumínio avançou 0,2%, acumulando alta de 0,9% na semana, apoiado por grandes retiradas dos estoques monitorados pela LME. Já os contratos de aço em Xangai recuaram, em movimento contrário ao minério e ao alumínio.

