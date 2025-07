Preço do cobre bate recorde após Trump anunciar tarifas de 50% sobre o metal

Após o presidente Donald Trump anunciar tarifas de 50% sobre o cobre, os contratos futuros do metal na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York, atingiram recordes, com alta de até 17% nesta terça-feira, 8. A declaração impulsionou os contratos para US$ 5,8955 por libra-peso, às 14h07 (horário de Brasília), embora Trump não tenha especificado a data de implementação da tarifa. A Secretaria de Comércio americana sinaliza que as tarifas poderão entrar em vigor entre o final deste mês e agoto.

Enquanto o republicano falava, os preços do cobre na Comex chegaram às máximas do dia e, pela primeira vez, ficaram 25% da cotação dos contratos negociados no mercado futuro de Londres.

Nos últimos meses, segundo a Bloomberg, os traders têm enviado volumes recordes de cobre para os Estados Unidos, antecipando a implementação das tarifas. A disparada nos preços da Comex tende a ser um incentivo a mais para acelerar a movimentação essa movimentação.

“No curto prazo, o preço vai subir significativamente porque o mercado estava precificando a possibilidade de uma tarifa menor”, disse Juan Carlos Guajardo, fundador da consultoria Plusmining à Bloomberg. “Portanto, haverá uma grande quantidade de compras antes da implementação da tarifa.”

Mineradoras também subiram

A notícia animou investidores de mineradoras, com as ações da Freeport-McMoRan subindo 4,61% e da Southern Copper Corporation avançando 1,04% às 15h05 (horário de Brasília).

A movimentação seguiu uma ordem de Trump em fevereiro para investigar as importações de cobre, com base na Seção 232 da Lei de Expansão Comercial, que permite ao presidente impor restrições por questões de segurança nacional.

Além do cobre, Trump planejou tarifas sobre outros setores, como medicamentos, semicondutores e metais. Durante reunião de gabinete, o presidente indicou que em breve anunciará tarifas de até 200% sobre as importações farmacêuticas, dando até 18 meses para as empresas se adaptarem à mudança.

Depois da declaração do Trump sobre as tarifas às farmacêuticas, os papeis da Pfizer avançavam 1,41%; ABBV ganhavam 1,60%; Eli Lilly and Company subíam 1,11% às 15h05 (horário de Brasília).