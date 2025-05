Preço do barril de petróleo cai mais de 3% devido a aumento da produção pela Opep+

Os preços do petróleo caíram mais de 3% nesta segunda-feira, após oito membros da Opep+ (grupo de 11 países observadores, com participação na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas sem direito a voto - Brasil entre eles) anunciarem fortes aumentos em sua produção, alimentando temores de um excesso de oferta de petróleo bruto.

No comércio matinal na Ásia, o barril do West Texas Intermediate recuava 3,8%, a US$ 56,08. O Brent do Mar do Norte caía 3,5%, a US$ 59,17 o barril.

Arábia Saudita, Rússia e outros seis países anunciaram um aumento produtivo de 411 mil barris diários de petróleo bruto.

O anúncio gerou preocupações com uma superoferta que acentuou a queda, já em curso, nos preços do petróleo, provocada pelo temor de uma desaceleração econômica global como consequência das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

- A Opep+ acaba de lançar uma bomba no mercado petrolífero - declarou Jorge León, analista da Rystad Energy.

A decisão de sábado “é uma mensagem definitiva de que o grupo liderado pela Arábia Saudita está mudando de estratégia e passando a buscar participação de mercado após anos de corte na produção”, afirmou León à AFP.