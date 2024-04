Pré-mercado: S&P 500 e Nasdaq sobem puxados por Google

Os índices futuros do S&P 500 subiram nesta sexta-feira, 26, puxados pelas ações de Alphabet (controladora do Google) e Microsoft, que apresentaram fortes lucros.

Os contratos futuros vinculados ao índice amplo do mercado americano subiram 0,9% e os contratos futuros do Nasdaq 100 tiveram ganhos de 1,15%. Já os contratos negociados pelo Dow Jones Industrial Average ganharam 0,15%, segundo a CNBC.

As ações da Alphabet saltaram 11% em negociações estendidas após a empresa apresentar um lucro melhor do que o esperado no primeiro trimestre. A empresa também autorizou seu primeiro dividendo, bem como uma recompra de US$ 70 bilhões em ações.

Já a Microsoft viu suas ações subirem 4% depois que a fabricante de software divulgou resultados fiscais do terceiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street.

A quinta-feira foi marcada por novos dados econômicos dos EUA. que mostraram uma desaceleração no crescimento e apontaram para uma inflação persistente. O PIB teve uma expansão de 1,6% no primeiro trimestre - Dow Jones previa 2,4%. Enquanto isso, o índice de preços das despesas de consumo pessoal para o período aumentou em um ritmo de 3,4%, bem acima do aumento de 1,8% do trimestre anterior.

Semana positiva para o mercado

Ainda assim, os principais índices caminham para fechar a semana no azul. O S&P 500 subiu 1,6% no acumulado, a caminho de quebrar uma série de três semanas de perdas. O Nasdaq ganhou mais de 2%, caminhando para sua primeira semana positiva em mais de um mês. Já o Dow subiu mais modestos 0,3% nesta semana.

Até o momento, 38% das empresas do S&P 500 divulgaram resultados trimestrais - quase 80% delas superaram as expectativas de lucros.

Os investidores aguardam nesta sexta pelos números das gigantes de energia Chevron e Exxon Mobil - e esperam por mais lucros.